Sanità, la Asl replica al sindaco: “Non ci sono tempi di attesa per i pazienti oncologici”

Grosseto. In merito alle dichiarazioni del sindaco Vivarelli Colonna nel video che ha postato sui suoi canali social in data odierna, l’Asl Toscana Sud Est ritiene “necessarie alcune precisazioni, in particolare in merito ai tempi della presa in carico al pronto soccorso e a quelli dei controlli oncologici all’ospedale Misericordia”.

“Al pronto soccorso, a fronte di oltre 7000 accessi stimati nell’ultimo mese, i tempi medi di attesa sono inferiori in genere a un’ora per tutti i codici. Nei casi di gravità maggiore, si stimano 12 minuti per i codici 2 e accesso pressochè immediato per i codici 1 – continua la nota della Asl -. Analogamente, non è corretto parlare di ‘tempi di attesa’ per i controlli oncologici, dal momento che, una volta preso in carico dal polo oncologico, ogni paziente viene inserito puntualmente all’interno di un percorso strutturato, consolidato da anni e fluido. Infatti, un gruppo multidisciplinare di professionisti pianifica dettagliatamente ogni step del percorso di cura, stabilendo anche il calendario di visite e controlli diagnostici. In tal modo, il paziente non dovrà mai preoccuparsi di prendere appuntamento tramite le agende Cup, ma avrà un canale ‘preferenziale’ pensato sui suoi bisogni di salute specifici”.

“Sempre più persone si rivolgono al polo oncologico grossetano, tanto che la proiezione per l’anno 2023 contempla 1400 nuovi pazienti, quindi altrettante diagnosi, che vanno ad aggiungersi a quelli già in cura, per un totale di circa 9000 pazienti assistiti dal servizio – termina il comunicato -. Tecnologia moderna, organizzazione snella e professionalità di alta specializzazione, i tre pilasti che rendono sempre più attrattiva l’Oncologia medica del Misericordia”.