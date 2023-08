Ospedale Petruccioli: una nuova direttrice facente funzioni per la Medicina interna

Pitigliano (Grosseto). Conferito l’incarico di sostituto direttore dell’Unità operativa complessa di Medicina interna dell’ospedale di Pitigliano alla dottoressa Moira Servi.

La dottoressa Servi, già dirigente medico dell’Unità da alcuni mesi e con un’esperienza di 15 anni da internista in un altro ospedale, ha assunto il ruolo di direttore facente funzione dallo scorso primo agosto, a seguito dell’avviso interno di richiesta di manifestazione di interesse, bandito dalla Sud est. L’incarico fino a questo momento è stato coperto ad interim dal dottor Paolo Corradini, direttore di Medicina interna di Castel del Piano, che, con il Progetto Pitigliano (Fase 1 e Fase 2), sostenuto dalla direzione aziendale, ha ridato nuova linfa all’organizzazione del reparto, restituendo stabilità alle attività e aprendo nuovi spazi di collaborazione con il pronto soccorso, la sanità del territorio e i medici di medicina generale, secondo la definizione di ospedale di prossimità.

L’arrivo della dottoressa Servi ha potenziato l’organico e la sua nomina alla guida della Medicina è ulteriore garanzia di continuità e di una costante presenza in ospedale di un referente che ne coordini il funzionamento, oltre a sancire l’attenzione dell’Azienda verso gli ospedali più periferici della rete.

L’Azienda ringrazia il dottor Corradini “per quanto svolto in questi ultimi anni anche per Pitigliano, certa che la dottoressa Servi possieda le capacità per portare avanti altrettanto bene il percorso iniziato nell’ambito del Progetto Pitigliano, di cui Corradini continua a essere responsabile scientifico. Tale progetto sarà rafforzato e compiuto all’avvio della sezione ‘Rapporti con la medicina del territorio’, creata dalla Direzione all’interno di Medicina interna, da potenziare nell’organico con l’arrivo di un nuovo internista, sulla base della disponibilità di questa figura”.

L’Asl, nel frattempo, ha avviato le procedure per l’indizione di un avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile per la direzione della stessa Unità complessa.

Esprimono soddisfazione il sindaco di Pigliano, Giovanni Gentili, e il consigliere comunale con delega all’ospedale, Marco Ceppodomo: “La Asl ha recepito le esigenze della comunità e la stabilizzazione dell’organico ospedaliero è il passo fondamentale. Facciamo i nostri migliori auguri di buon lavoro alla dottoressa Servi per questo importante incarico e ringraziamo il dottor Corradini per il lavoro svolto finora e per quello che continuerà a fare come coordinatore della Fase 2”