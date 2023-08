Medici di famiglia, il sindaco: “Nelle aree interne non ci sono cittadini di serie C”

Sorano (Grosseto). “La carenza complessiva dei medici di famiglia, che si registra soprattutto nelle aree interne, non può essere risolta aumentando il massimale dei pazienti per ciascun medico. Una decisione come quella di portare il massimale da 1500 a 1800 pazienti può essere accettabile, con alcuni disagi, a Grosseto e comunque nelle città, ma non nelle nostre zone” .

Lo ha sottolineato il sindaco di Sorano, Pierandrea Vanni, in occasione della recente Conferenza dei sindaci del Distretto delle Colline dell’Albegna, che proprio su sua richiesta ha affrontato il tema dei medici di famiglia e delle criticità del territorio.

Secondo il sindaco di Sorano “la Asl deve porsi il problema della programmazione perchè conosce in anticipo le date dei pensionamenti dei medici e quello che si può determinare al di là di situazioni straordinarie”.

Da parte sua la Asl ha ricordato che “i medici di Pitigliano si sono prestati a vedere i pazienti di Sorano proprio per far fronte ad una situazione straordinaria”. Ha poi ricordato che “a Grosseto il massimale è stato portato prima a 1300 e poi a 1800 pazienti. Alcuni medici sono addirittura a 2000 pazienti”.

La Asl ha riconosciuto che “con 1500 e più pazienti non si possono offrire gli stessi servizi che con un numero molto più basso, soprattutto nelle zone con una popolazione molto anziana e con pazienti cronici. Le soluzioni sono: fare rete, i medici si devono unire in un’unica braca, come si sta facendo ad esempio al Giglio, poi spingere sulla Regione per l’aumento degli indennizzi nelle aree interne”.

Il sindaco ha chiesto che a Sorano, “nelle forme possibili, venga almeno garantita la continuità dell’attuale incarico provvisorio e ha ribadito che non si possono chiedere ulteriori sacrifici a chi abita nelle zone interne, non si possono avere pazienti di serie A nelle aree urbane e di serie C in quelle cosiddette disagiate”.

A questo proposito la Asl ha precisato che “l’obiettivo è di non lasciare i cittadini senza assistenza, anche se potrà essere diversa da quella che hanno avuto finora”.