Farmacie comunali e sindacati firmano l’Accordo integrativo: i termini dell’intesa

Grosseto. È stato sottoscritto da parte dei sindacati, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, e Farmacie comunali di Grosseto l’accordo integrativo aziendale 2023/2025.

Dopo una serie di incontri e varie proposte da entrambe le parti, il percorso si è concluso con il riconoscimento dell’aumento del valore dei buoni pasto, che da 5,29 euro passano a 7 euro, ed una modifica sulle modalità del riconoscimento di quest’ultimi, prevedendoli anche nel caso di turni spezzati con una pausa tra turno mattutino e pomeridiano fino a 3,00 ore.

Previsto anche un premio di risultato che sarà suddiviso in tre parti: aziendale, individuale e a farmacia.

Aziendale: si intende una cifra da erogare calcolata sul bilancio consuntivo 2023 secondo l’utile netto generato dall’azienda. Se l’utile netto sarà maggiore di un milione, sarà erogato al dipendente una cifra fissa di 250,00 euro lordi. Se l’utile netto conseguito sarà al di sotto del milione la cifra sarà di 200,00 euro lordi. Il premio sarà riparametrato al periodo lavorato. Il calcolo sarà fatto sulla presenza a lavoro.

Individuale: il premio incentivante a dipendente sarà erogato sulla base del miglioramento dello scontrino medio netto di libera vendita. L’obiettivo sarà l’aumento dello scontrino mensile individuale a confronto con lo scontrino medio del medesimo mese dell’anno precedente.

A farmacia: con obiettivi di miglioramento di risultato sull’anno precedente.

La manovra economica complessivamente ammonta ad un aumento di oltre 25.000 euro delle voci di spesa di Farmacie comunali, che sale ad un totale di 69.000 euro.

L’amministratore Renato De Falco dichiara: “Esprimo massima soddisfazione del lavoro svolto insieme ai sindacati. All’unisono abbiamo cercato di raggiungere, in un clima disteso, ognuno secondo i propri interessi, un obiettivo aziendale importante che riconosce ai nostri collaboratori il loro impegno e nel contesto tutela gli interessi economici dell’azienda”.

Il presidente uscente, Leonardo Lazzerini, afferma: “Un risultato doveroso e importante che sono lieto di festeggiare. Adesso sento davvero di lasciare un’azienda in ordine su tutti i punti di vista”

Per la Filcams Cgil, Andrea Ferretti sottolinea “Siamo molto soddisfatti per il risultato raggiunto ma, soprattutto, per i nuovi rapporti instaurati con la dirigenza che, dopo tanto tempo, tornano ad essere improntati al dialogo ed al riconoscimento reciproco. Questo accordo, infatti, è solo un primo passo. Farmacie comunali riunite si è già resa disponibile ad iniziare un confronto costruttivo su organizzazione del lavoro e conciliazione della stessa con i tempi di vita delle lavoratrici e dei lavoratori”

“La Uiltucs esprime la propria soddisfazione per l’accordo raggiunto con la parte datoriale ad esito di diversi incontri che hanno permesso di trovare il giusto equilibrio degli interessi dei lavoratori con le esigenze di Farmacie comunali Spa – si legge in una nota del sindacato -. Si tratta di un importante riconoscimento di natura economica per dei lavoratori che quotidianamente svolgono con dedizione la propria attività nell’ interesse dell’intera comunità. Ci auguriamo di proseguire in questo percorso di sano confronto con la parte datoriale.

“Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti per il personale – dichiara Massimo Mancinelli, della Fisascat Cisl Grosseto -, ma soprattutto dell’apertura al dialogo dimostrata dall’azienda. Speriamo che questo sia un primo passo per portare avanti un percorso da fare, nell’interesse dei dipendenti e dei cittadini”.