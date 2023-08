“Respir-Amietip”: ai via i corsi di disostruzione pediatrica delle vie aeree negli stabilimenti balneari

Marina di Grosseto (Grosseto). Formazione in spiaggia per la salute dei bambini.

Torna quest’estate “Respir-Amietip 2023″, l’iniziativa della Asl Toscana sud est e della Pro Loco di Marina e Principina a Mare insieme all’associazione Amietip (Accademia medica infermieristica di emergenza e terapia tntensiva pediatrica), che prevede la realizzazione di corsi teorico-pratici gratuiti di disostruzione delle vie aeree dei bambini in età pediatrica, in alcuni stabilimenti balneari di Marina di Grosseto e Principina a mare.

A partire da venerdì prossimo, 4 agosto, sette gli appuntamenti in spiaggia con i professionisti della Pediatria e del Pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Misericordia: 7 medici e 9 infermieri spiegheranno e insegneranno ai presenti le procedure corrette da adottare nel caso in cui un bambino aspiri un corpo estraneo e rischi il soffocamento. A integrazione della parte più teorica, gli operatori, coordinati dal dottor Luca Bertacca, responsabile del Pronto soccorso pediatrico, eseguiranno anche dimostrazioni e simulazioni in tempo reale, utilizzando appositi manichini e dando la possibilità, a chi lo vorrà, di cimentarsi personalmente nelle manovre salvavita illustrate.

“La prima edizione che abbiamo organizzato nel 2019 ha riscosso un grande interesse e una forte partecipazione, sono infatti oltre 400 le persone formate in quell’occasione – spiega la dottoressa Susanna Falorni, direttore di Pediatria e Neonatologia del Misericordia e vicepresidente nazionale di Amietip –. Ci eravamo subito mossi per replicare l’iniziativa l’anno successivo, ma l’avvento del Covid ha fermato tutto. Adesso, insieme alla Pro Loco, che costantemente offre sostegno alla Pediatria, e con il supporto di Amietip, torniamo negli stabilimenti balneari per un obiettivo importante, quello di trasmettere la conoscenza delle manovre fondamentali che possono salvare la vita di un bambino in caso di ostruzione respiratoria. L’Asl Toscana sud est punta molto su questi corsi formativi che i professionisti dell’area pediatrica grossetana realizzano durante tutto l’anno, nelle scuole o in luoghi pubblici come le piazze, oltre a quelli più tecnici diretti agli addetti ai lavori. Ritengo che i ‘bagnetti’ siano un punto strategico per una formazione a ventaglio perchè riuniscono molta gente di ogni età in un luogo piacevole, tipico dell’estate. L’iniziativa è il risultato del contributo sinergico dei diversi soggetti coinvolti, per questo ringrazio i professionisti sanitari, la Pro Loco e la sua presidente Loretta Teresini e i proprietari degli stabilimenti che hanno dato la disponibilità”.

“E’ un’occasione importante per imparare come comportarsi senza farsi prendere dal panico in situazioni di emergenza e poter essere davvero di aiuto alle persone, in questo caso i bambini, in difficoltà – commenta Bertacca –. I corsi si rivolgono principalmente ai genitori, ma possono partecipare tutti. Nel 2019 infatti erano presenti anche nonni, familiari in generale e gli stessi dipendenti degli stabilimenti che hanno ospitato l’evento. Saranno illustrate le tecniche principali di disostruzione, ma si parlerà in maniera approfondita anche di prevenzione, quindi i comportamenti da tenere o da evitare per non rischiare. Ci auguriamo che anche questa volta passi il messaggio dell’importanza dei corsi e che l’adesione sia alta per formare quante più persone possibile”.

Iscrizioni

Per partecipare è necessario iscriversi presso la reception degli stabilimenti aderenti. Di seguito il calendario dei corsi che si svolgeranno dalle 17 alle 19:

4 agosto Bagno Miramare;

8 agosto Bagno Nettuno;

11 agosto Bagno Petite Europe;

14 agosto Bagno Tropical;

21 agosto Bagno Cral Poste/Moderno;

22 agosto Bagno Moby Dick;

30 agosto Bagno Rosmarina.

“Da ormai sei anni siamo al fianco del reparto pediatrico di Grosseto con il calendario che raccoglie le opere degli artisti Orfeo, Bonazza e Paolini, un’iniziativa che esprime e attua fattivamente la nostra solidarietà e quella di tutti coloro che la sostengono – dichiara Teresini -. Del più ampio Progetto Pediatria fanno parte gli appuntamenti previsti negli stabilimenti balneari che avevano visto grande partecipazione già nel 2019. I corsi sono incentrati sulla disostruzione delle vie aeree dei bambini e permetteranno a coloro che parteciperanno di intervenire tempestivamente e con correttezza in possibili situazioni di emergenza, dando così vita a un ambiente più sicuro e protetto durante le attività balneari. Desideriamo ringraziare sentitamente l’associazione Amietip, il Pronto soccorso pediatrico e tutto il reparto di Pediatria per il loro contributo, completamente volontario, per la disponibilità e la collaborazione che hanno sempre avuto nei confronti della nostra associazione. Desidero ringraziare inoltre i gestori degli stabilimenti balneari che si sono resi disponibili a ospitare questa lodevole iniziativa e ricordare che questo progetto concorre a rendere meritevole di Bandiera Verde, ossia spiaggia ideale per i bambini secondo i pediatri italiani, Marina di Grosseto e Principina a Mare”.