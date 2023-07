Medico di base cessa il servizio, la Asl: “Chiederemo ai dottori di aprire ambulatorio nella frazione”

Grosseto. L’Azienda Uusl Toscana Sud Est, in considerazione della prossima cessazione dal servizio del dottor Claudio Mariani, ha richiesto la copertura del posto carente con ambulatorio principale a Grosseto ed ambulatorio secondario in località Alberese (nel Comune di Grosseto); le procedure sono tuttora in corso e si concluderanno nelle prossime settimane.

“In assenza di medici disponibili ad accettare un incarico provvisorio e in attesa della copertura del posto carente, è stata richiesta ai medici operanti nelle quattro Aft di Grosseto la disponibilità all’apertura di un ambulatorio secondario, anche temporaneamente, in località Alberese – si legge in una nota della Asl –. A oggi gli assistiti del dottor Claudio Mariani sono circa 1.300, di cui circa circa 600 tra Alberese e Rispescia. In caso di mancate disponibilità di medici, l’Azienda aumenterà temporaneamente il massimale di scelta dei medici assegnati alle Aft di Grosseto, in modo da garantire agli assistiti in carico al dottor Mariani il diritto di scelta di un altro medico in attesa della copertura del posto carente”.