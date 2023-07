Borse di studio per gli studenti grossetani: l’Opi plaude all’iniziativa

Grosseto. “Un’iniziativa molto bella, che mira ad incentivare le scelte degli studenti grossetani e della nostra comunità“.

L’Ordine delle professioni infermieristiche di Grosseto plaude all’istituzione, da parte del Comune capoluogo insieme all’Università degli studi di Siena e alla Fondazione Polo universitario, di 15 borse di studio, del valore di 1000 euro ciascuna, per i neodiplomati che decideranno di seguire i corsi dell’Università di Siena che si tengono al Polo universitario grossetano, di cui tre nel corso di laurea proprio in infermieristica.

“L’offerta di cui possiamo godere al Polo universitario grossetano – commenta Nicola Draoli, presidente di Opi Grosseto -, che ospita anche il corso di laurea in infermieristica, è molto valida e la possibilità di frequentare l’università nella propria città è un’occasione che i ragazzi oggi possono valutare con una possibilità in più che, per altro, è legata al merito. Per questo siamo lieti di questa iniziativa che risponde a tanti bisogni diversi, non ultimo il bisogno di professionisti nella nostra comunità, e che si integra con il nostro recente appello di investire nello studio della professione infermieristica. Unendo le forze, istituzioni pubbliche e private potrebbero replicare, in futuro, questo tipo di incentivi che possono essere utili ai ragazzi per affrontare le prime spese per i loro studi e utili a tutti noi per avere i professionisti di cui necessitiamo”.