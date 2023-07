Al distretto sanitario è tornato l’oculista: visite ogni venerdì

Scansano (Grosseto). Si arricchisce l’offerta di assistenza medica al Distretto sanitario di Scansano.

Una volta a settimana, il venerdì, sono riprese le visite oculistiche, grazie all’impegno dell’amministrazione comunale che ha fatto molte pressioni presso il Coeso e l’Asl Toscana Sud Est.

“Un bel segnale, in controtendenza con i tanti tagli che in questi anni hanno penalizzato il nostro Distretto e i cittadini scansanesi”, sottolinea soddisfatto il sindaco Maria Bice Ginesi, che per raggiungere questo risultato si è impegnato in un lungo confronto con i responsabili provinciali della sanità.

Un’opportunità in più che si aggiunge alla recentemente riconquistata possibilità di fruire anche delle visite dermatologiche e pediatriche. Una soluzione che fa risparmiare tempo e denaro a chi doveva raggiungere Grosseto in caso di necessità, soprattutto in considerazione di persone anziane e fragili che hanno difficoltà a spostarsi.