Un ecodoppler cardiaco per la Croce Rossa: è stato acquistato grazie alle iniziative in paese

Grosseto. Un momento importante per la delegazione della Croce Rossa di Magliano in Toscana.

Lunedì 17 luglio, nella sede della Croce Rossa di Grosseto, in via Mazzini, il presidente Hubert Corsi, alla presenza del sindaco di Magliano in Toscana, Gabriele Fusini, il quale, nonostante i suoi molteplici impegni, ha accolto con piacere l’invito, ha ringraziato il presidente della Croce Rossa e si è complimentato con lui per la mole di lavoro che il comitato di Grosseto sta portando avanti.

Inoltre, Fusini ha riconosciuto anche l’encomiabile attività che la delegazione di Magliano in Toscana svolge sul territorio; compiaciuto, ha espresso la volontà di collaborare con la Croce Rossa in modo che amministrazione comunale e delegazione di Magliano in Toscana portino avanti progetti importanti per la comunità.

Hubert Corsi si è detto onorato della presenza del sindaco Gabriele Fusini, esprimendo un sentito ringraziamento, ed ha molto apprezzato le sue parole attraverso le quali ha dichiarato di rendersi disponibile ad operare insieme perché solo unendo le forze si potranno raggiungere importanti obiettivi.

Nell’occasione, il presidente Hubert Corsi ha consegnato alla delegata della Croce Rossa di Magliano, Mirella Pastorelli, un ecodoppler cardiaco acquistato con i soldi ricavati dalle iniziative organizzate sul territorio maglianese da parte di tutti i volontari che vi operano.

Un gesto importante che ha voluto dimostrare tanta gratitudine verso una comunità che si è sempre dimostrata molto sensibile e partecipativa alle varie iniziative, contribuendo in modo significativo all’acquisto dell’ apparecchio sanitario, che verrà regolarmente utilizzato dai medici, che metteranno a disposizione la loro professionalità per la prevenzione.

Alla consegna erano presenti, oltre al sindaco Gabriele Fusini, una ristretta delegazione di volontari di Magliano in Toscana: Sergio Cecchetti, Letizia Lorenzini, Doriana Melosini, il vicepresidente del comitato di Grosseto Luciano Latini, la sorella Franca Caporali Vaglio.

Il presidente Hubert Corsi ha ringraziato nuovamente il sindaco, presente in un momento importante per la comunità che amministra, ed ha ringraziato tutti i volontari che operano nella delegazione di Magliano in Toscana, invitandoli a continuare ad operare sul territorio dimostrando che “Croce Rossa non è solo ambulanza, ma sussidiarietà, socializzazione e vicinanza verso chi vive nella solitudine perché troppo spesso dimenticato da tutti”.