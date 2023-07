Neo diplomati, l’appello dell’Opi: “Scegliete la professione infermieristica”

Grosseto. Molti studenti hanno concluso in questi giorni il loro esame di stato e si stanno apprestando a scegliere il loro percorso di studi futuro.

“Invitiamo – dichiara Nicola Draoli, presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Grosseto – i giovani che sono ancora indecisi sulla strada da intraprendere e che hanno una passione per il mondo sanitario di pensare alla professione infermieristica. La professione di infermiere, oggi, è estremamente ricercata, quindi l’approccio a questa professione può garantire un rapido inserimento nel mondo del lavoro e aprire le porte a una carriera che ha ampi margini di sviluppo e possibilità di crescita”.

Si tratta di un percorso universitario di tre anni, che fa conseguire una laurea di primo livello e che può proseguire con master, laurea magistrale, dottorati di ricerca. “Una professione che, sostanzialmente, trova applicazione in tutte le strutture sanitarie pubbliche e private e può dare sbocchi in tanti ambiti diversi – continua Draoli –. Sul nostro sito www.opigrosseto.it sono presenti una serie di approfondimenti, tra cui le registrazioni della giornata del 12 maggio, dedicata alla professione infermieristica, dove si descrivono attività e specializzazioni anche degli infermieri che si muovono in contesti molto diversi rispetto a quelli che si immaginano i ragazzi”.

“Inoltre – aggiunge il presidente di Opi Grosseto –, per i ragazzi del nostro territorio c’è anche la bella opportunità data dalla presenza, alla Fondazione Polo universitario grossetano, del corso di infermieristica dell’Università degli studi di Siena, che permette di frequentare comodamente a Grosseto”.

“Avere il corso di laurea in infermieristica alla Fondazione Polo universitario grossetano è una grande opportunità per Grosseto: offre infatti ai cittadini la possibilità di una formazione di alto livello senza quindi dover raggiungere sedi universitarie distanti – afferma Fulvia Marini, consigliera dell’Opi e referente infermieristico presso la Fondazione Polo universitario grossetano -. In via Ginori gli studenti seguono i corsi con l’obbligo di frequenza, sempre affiancati dal tutor e dal referente infermieristico, che li accompagna anche durante il tirocinio formativo; è quindi un processo virtuoso ed efficace per formare professionisti nel territorio e per il territorio. Il bando per il test di ammissione al corso di laurea può essere consultato sul sito dell’Università di Siena, nella sezione didattica, immatricolazioni e iscrizioni, corsi a numero programmato e per qualsiasi informazione si può fare riferimento alla segreteria dell’Università di Siena, presente in via Saffi 17/c a Grosseto”.

“Ricordiamo – conclude Draoli – che l’Opi di Grosseto è a disposizione per rispondere a domande di natura professionale: basta scrivere un’e-mail a segreteria@opigrosseto.it”.

Per il bando di ammissione: https://www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/corsi-numero-programmato/professioni-sanitarie