Sanità, una nuova Casa di comunità in paese: ecco come sarà

Pitigliano (Grosseto). Modourbano progetta la Casa di comunità a Pitigliano, in via Nicola Ciacci 340, in una posizione strategica e centrale, che rimane velocemente raggiungibile sia dai paesi confinanti, sia dal centro del paese. Il progetto rientra in un ampio piano promosso dal Servizio sanitario nazionale il cui obiettivo è di garantire, grazie alla costruzione di nuovi centri, l’assistenza sanitaria in tutto il territorio italiano.

Per lo studio di architettura milanese questo è il primo progetto dedicato a una struttura sanitaria e lo vede coinvolto in una delle sfide più attuali: consegnare alla comunità di Pitigliano un nuovo centro di assistenza sanitaria entro i termini stabiliti dal Pnrr, in modo da sostenere parte del lavoro grazie ai fondi europei.

Modourbano, con sede a Milano, è uno studio di architettura specializzato in soluzioni innovative e sostenibili per l’architettura contemporanea e il design nei settori residenziale, banking, corporate & retail e collabora con brand di primaria importanza.

La Casa di comunità

La nuova Casa di comunità si colloca in un’area situata nella zona est del centro di Pitigliano, un luogo caratterizzato da edifici costruiti nel XX secolo, che sorge a poca distanza dal centro storico. Il lotto si trova sulla via principale del paese, Via Niccola Ciacci, la cui parallela, via Maddalena Ciacci, ospita l’ospedale Petruccioli. Al sito si accede tramite una strada asfaltata collegata alla via principale che connette anche l’ospedale e i suoi parcheggi. Circostanti al lotto si trovano a est la palazzina amministrativa dell’ospedale, a nord-ovest la centrale del gas, infine a ovest il deposito dei rifiuti.

Foto: Modourbano