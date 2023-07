Diagnosi più precise grazie a caschetti luminosi: donazione del Comitato per la Vita all’Otorinolaringoiatria

Grosseto. Importante dimostrazione di vicinanza da parte del Comitato per la vita di Grosseto all’Otorinolaringoiatria dell’ospedale Misericordia.

Sono i pazienti di questo reparto a poter beneficiare questa volta della generosità del Comitato, che questa mattina ha consegnato al direttore Simone Boccuzzi due caschetti luminosi per indagare in maniera più attenta le cavità di bocca, naso e orecchie. Una donazione di circa 600 euro di valore, che andrà a potenziare la dotazione strumentale già in uso nel reparto e negli ambulatori.

“Un pensiero che conferma il costante interesse del Comitato per i pazienti del Misericordia – afferma Boccuzzi –. Un ringraziamento sentito a tutti i componenti e al presidente Menchetti per questa donazione, dispositivi semplici che svolgono però una funzione fondamentale nell’osservazione puntuale della cavità orale, delle condotto uditivo e delle fosse nasali, in particolare nel follow up del pazienti oncologici”.

“Sappiamo quanto siano delicati gli apparecchi medicali e, per quanto sia una donazione relativamente modesta, abbiamo compreso l’importanza di questi strumenti per l’attività dell’Otorinolaringoiatria – spiega Oreste Menchetti, presidente del Comitato per la Vita -. Noi ci siamo sempre, quando in ambito sanitario emerge un bisogno ben volentieri rispondiamo all”appello’, così come facciamo da quaranta anni per attrezzature, sia per altre necessità immediate. Noi del Comitato siamo sempre presenti”.