“Sorridiamo alla salute”: il servizio di igiene orale nei pazienti con bisogni speciali si rafforza

Grosseto. Cambia la natura di “Sorridiamo alla salute”, ma non la sostanza. Il servizio di igiene e salute orale nel paziente con bisogni speciali passa da essere un progetto sperimentale, con il supporto tecnico e finanziario del Ministero della Salute – Ccm, a diventare, nel territorio dell’Asl Toscana sud est, un percorso strutturato.

Il percorso

Verranno costituite tre equipe, una per ogni provincia, composte da un odontoiatra, un igienista dentale e un operatore socio-sanitario che, a turnazione, eseguiranno screening e formazione nelle residenze sanitarie per anziani e in quelle per disabili.

Questo percorso permette di individuare, per quanto possibile, le patologie in una fase iniziale e di strutturare una risposta specifica per il paziente, evitandogli stress inutili.

La soddisfazione della dottoressa Giuliana Mancini, coordinatrice scientifica di “Sorridiamo alla salute” nonché direttore della Uos Odontoiatria dell’area senese dell’Asl Toscana sud est: «Con questa strutturazione, potremo continuare il lavoro iniziato nel 2019, che permette di focalizzare l’attenzione sul distretto orale e di intercettare patologie prima che diventino difficilmente trattabili. È mio dovere ringraziare tutti gli attori che lo hanno reso possibile e percorribile in un momento di grande difficoltà per tutta la sanità, in primis il direttore sanitario Asl Simona Dei, la responsabile di rete Alessandra Romagnoli e la dottoressa Anna Beltrano, che ha autorizzato le assunzioni di tre odontoiatri dedicati»