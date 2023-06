Cardiologia, un paziente: “Non posso fare esame urgente, manca pezzo di un macchinario”

Aggiornamento ore 13.49: “Mi dicono ora qui in cardiologia che il pezzo mancante è stato trovato in questi minuti a Milano e che verrà testato appena arriverà – dichiara ancora il paziente in un’altra mail inviata alla nostra redazione -. Ancora non sanno dirmi quando mi possono esaminare e se il disservizio si sia risolto, quindi un piccolo passo avanti, ma nulla di definitivo”.

Grosseto. “Sono ricoverato da domenica all’ospedale Misericordia di Grosseto, nel reparto di Cardiologia, per aver avuto un piccolo malore. Ho già effettuato una coronarografia con esito negativo e sono in attesa di una valutazione elettrofisiologica”.

Inizia cosi la lettera che un nostro utente ha scritto alla nostra redazione.

“Attendo questo esame da ieri e, facendo aritmie, è un esame urgente per capire cosa succede – continua la lettera –. Parrebbe che un pezzo del macchinario che devono usare non è reperibile e quindi mi terrebbero in degenza senza farmi esami e valutazioni (quindi spendendo solo i nostri soldi) fino a data da destinarsi. E questo macchinario è un macchinario molto importante in un ospedale centrale come quello di Grosseto. Ovviamente, se ricorressi ad una clinica privata in giornata farei l’esame, senza intoppi. Non sarebbe meglio spendere i soldi che stiamo spendendo, tenendomi inutilmente in ospedale, per comprare un macchinario di riserva, per dirne una? Intanto, non potendomi permettere una clinica privata attendo qui in ospedale e ogni giorno mi sento sempre peggio”.