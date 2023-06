Cardiologia, la direzione del reparto replica al paziente: “L’esame sarà eseguito domani”

Grosseto. In merito alla segnalazione del paziente ricoverato in Cardiologia all’ospedale Misericordia, che deve eseguire un approfondimento diagnostico, la direzione del reparto informa che “l’esame in questione è in programma per domani, dal momento che era già previsto l’arrivo per questa mattina della strumentazione che andrà momentaneamente a sopperire il macchinario originale guasto, per il quale sono già state avviate le relative procedure per l’assistenza tecnica”.

“Va inoltre precisato che il paziente non si trova in pericolo di vita e che i medici hanno deciso di sottoporlo all’esame per avere un quadro di salute ancora più chiaro e completo – termina il comunicato -. L’accertamento non è quindi dettato da motivi di urgenza”.