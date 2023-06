Giornata per la prevenzione del melanoma: screening gratuiti in paese

Monte Argentario (Grosseto). Torna dopo qualche anno di sosta, dovuta alle problematiche Covid, la Giornata per la prevenzione del melanoma ed il controllo dei nei in ricordo di Claudio Mazzetti: il Comune di Monte Argentario e l’Azienda Usl Toscana Sud Est ancora una volta insieme dunque per la prevenzione dei tumori cutanei.

L’iniziativa

L’iniziativa, nata nel 2012 per ricordare Claudio Mazzetti, consigliere comunale e capitano del rione Pilarella, prematuramente deceduto a causa di una patologia di questo genere, vuole dare un contributo molto importante sul fronte della prevenzione. L’iniziativa si svolgerà sabato 1° luglio, nei locali della scuola elementare di via Sant’Andrea a Porto Santo Stefano: le visite andranno avanti dalle 9.30 alle 13.00.

Ad effettuare lo screening, completamente gratuito, saranno i medici messi a disposizione dall’Unità operativa di dermatologia dell’Azienda Usl Toscana Sud Est, ovvero il dottor Michele Pellegrino, il dottor Riccardo Sirna, il dottor Gino Balestri, la dottoressa Vittoria Cioppa, la dottoressa Francesca Falcinelli, la dottoressa Francesca La Marca, la dottoressa Chiara Vecchio, la dottoressa Federica Palmieri.

Quanti sono interessati devono obbligatoriamente prenotarsi telefonando ai numeri 0564.811971 o 0564.811983, dalle 9.00 alle 13.30, dal lunedì al venerdì, fino a completamento dei posti disponibili.