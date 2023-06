Croce Rossa: un monitor di ultima generazione per l’ambulanza pediatrica

Orbetello (Grosseto). Giovedi 15 giugno, nel salone di rappresentanza della sede della Croce Rossa della Costa d’Argento a Orbetello, si è svolta la cerimonia per la consegna di un nuovo e moderno strumento elettro-medicale di ultima generazione, un “monitor defibrillatore” acquistato grazie a contributi specifici del Comune di Capalbio, di operatori economici di Orbetello e altri benefattori.

Erano presenti, con il presidente del comitato della Cri della Costa d’Argento, Michele Casalini, il vice Luciano Latini, il direttore sanitario, dottor Giorgio Rizzardi, e collaboratori e collaboratrici, il vicepresidente della Provincia e sindaco di Capalbio, Gianfranco Chelini, Hubert Corsi, ex parlamentare, ex sindaco di Monte Argentario e presidente del comitato della Cri di Grosseto, il comandante della stazione dei Carabinieri di Orbetello, Luogotenente carica speciale Attilio dell’Aglio, il dottor Paolo Detti, della Stryker, e il comandante Daniele Busetto. di Artemare Club, che aveva partecipato all’acquisto dell’ambulanza pediatrica con Lupo Rattazzi.

La raccolta fondi

Un importante finanziamento per il monitor è stato fatto dal sindaco e dall’amministrazione comunale di Capalbio in ricordo dello scomparso e compianto primo cittadino Settimio Bianciardi, altri finanziamenti sono stati raccolti da privati cittadini, imprenditori e commercianti di Orbetello grazie al supporto di Guya Sarperi Stoppa, che ha aiutato nel completare la raccolta dei fondi necessari a questo acquisto.

Il monitor

Il nuovo strumento è uno monitor trasportabile ideato e progettato da specialisti internazionali per salvare la vita umana in situazioni di crisi, soprattutto cardiocircolatorie, il monitor 15 è infatti dotato di una defibrillatore, un ecg- elettrocardiogramma, uno strumento per la valutazione del respiro, il calcolo costante della frequenza cardiaca, la possibilità di effettuare ecg a 4 e 12 derivazioni, la misurazione della saturazione del sangue, il calcolo della curva di respirazione, la valutazione clinica extra ospedaliera, fuori dall’ambulanza e direttamente sul luogo dell’emergenza e pertanto anche in soccorsi in mare. Il nuovo Lifepack 15 è stato scelto da un punto di vista tecnico da uno specialista medico di rianimazione ed anestesia e da Mauro Pasquarelli ed Angelo Galimberti, di Area 1 trasporti e salute della Cri, in accordo con il presidente del comitato della Cri della Costa d’Argento e il direttore sanitario. dottor Giorgio Rizzardi.

Il nuovo importante strumento “salva vite” è stato festeggiato ai Pescatori di Orbetello, tutto l’evento è stato organizzato e seguito magistralmente da Piera Casalini, con la presenza di Anna Maria Schimenti. Presto con il mese di agosto, per iniziativa di Area 1 e 2 e 6 di Croce Rossa Italiana, a Monte Argentario partirà una nuova raccolta straordinaria per acquistare nel 2024 una nuova ambulanza di rianimazione, attrezzata per il 118, in modo che il parco macchine resti sempre ammodernato.