Cambio di sede per lo sportello di accesso al sociale: ecco dove si trasferisce

Grosseto. Cambio di sede per il servizio Pas, punto di accesso al sociale, del Coeso Società della Salute. Lo sportello, attivo a Grosseto in via Verdi, che rappresenta il primo contatto e la porta di ingresso al sistema dei servizi sociali, socio sanitari e socio assistenziali messi in campo dai Comuni consorziati, si trasferisce, da lunedì 19 giugno, in via Gramsci 6.

“Una scelta dettata – spiega Tania Barbi, direttrice del Coeso Società della Salute – dalla necessità di una maggiore funzionalità degli uffici. Dallo scoppio della pandemia il servizio Pas si svolge, in prima battuta, al telefono, per permettere al personale di prendere informazioni e fissare poi un appuntamento; il numero di telefono da chiamare sarà sempre lo stesso”.

I cittadini che ne hanno bisogno, quindi, potranno continuare a chiamare il numero 0564.439230, attivo ogni lunedì, martedì e giovedì, dalle 9 alle 12.

Insieme allo sportello Pas si trasferisce anche lo sportello di ascolto e orientamento per il contrasto al gioco d’azzardo promosso, nell’ambito del progetto “Game L-Over. Giocare senza farsi giocare”, da Anci Toscana e realizzato dalla cooperativa San Benedetto e dall’associazione Dog – Operatori di strada. Pur cambiando sede rimarrà attivo ogni lunedì dalle 16 alle 19, fino alla fine dell’anno, così come previsto dal progetto.