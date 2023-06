Tema Vita: assemblea dei soci in presenza per la mutua di Banca Tema

Si svolgerà di nuovo in presenza, dopo gli anni difficili della pandemia, l’assemblea dei soci di Tema Vita Ets – Mutua con socio sostenitore Banca Tema Terre Etrusche di Valdichiana e di Maremma, che vedrà per la prima volta riunite, dopo la fusione avvenuta a settembre 2022, le compagini sociali delle mutue fondate rispettivamente da Banca Tema e Banca Valdichiana.

L’assemblea

L’appuntamento per i soci – quasi 4.200 al 31 dicembre 2022 – è per sabato 17 giugno alle 11.30 a Montepulciano nell’auditorium della filiale della Bcc in via Mencattelli 48, dove saranno chiamati all’approvazione del bilancio 2022, chiusosi con un risultato positivo pari a oltre 19.200 euro, e della destinazione del risultato d’esercizio, oltreché alla nomina di un nuovo membro del CdA a seguito delle dimissioni di uno degli eletti.

“Il 2022 è stato un anno importante per la nostra mutua – sottolinea il presidente di Tema Vita, Massimo Barbini – perché ha visto la formalizzazione della fusione, ma anche perché, nell’anno appena trascorso, abbiamo distribuito oltre 120.000 euro in rimborsi e sussidi, una somma che rappresenta un sostegno concreto ai nostri soci ai fini della tutela della salute. A questo scopo molto importante è stata la campagna che si è svolta negli ultimi mesi del 2022 e che ha previsto il rimborso di ben il 50% delle spese mediche sostenute comprese quelle nelle strutture del Sistema sanitario nazionale.”

I servizi

La tutela e la promozione della salute, con sconti e rimborsi, ma anche con conferenze e convegni, è d’altronde l’ambito principale in cui opera Tema Vita, che svolge però la propria attività anche negli ambiti del welfare familiare con sussidi e sconti, delle attività ricreative o turistiche e di promozione culturale, in particolare attraverso il Polo culturale Pietro Aldi, museo di rilevanza regionale di proprietà di Banca Tema gestito da Tema Vita, a Saturnia, che ospita mostre e iniziative culturali importanti. Tema Vita aderisce inoltre al circuito Comipa, Consorzio delle mutue italiane di previdenza e assistenza che garantisce ai soci di disporre di sconti e agevolazioni per prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale attraverso la carta Mutuasalus.

Numerosi i servizi che offre la mutua e molte le novità in programma, in particolare riguardo all’accesso ai servizi anche online attraverso sito web e app, per rendere sempre più vicina Tema Vita anche alle nuove generazioni, mentre per chi ha più difficoltà con le nuove tecnologie, sono previsti i “Mutua day”, incontri di persona, presso le filiali della Banca, nel corso dei quali si potrà ricevere risposta a qualunque interrogativo.

Il pullman

Di servizi, opportunità, vantaggi e novità per Tema Vita parleranno durante l’assemblea dei soci il presidente Massimo Barbini e i tre vicepresidenti Paolo Bittarelli, Francesco Gentili e Alberto Ravazzi. L’assemblea sarà dunque un’occasione importante di incontro e conoscenza tra soci e con i vertici della mutua, ma anche un’occasione di integrazione tra le comunità di un territorio di competenza ormai molto ampio, compreso tra le province di Grosseto, Siena, Arezzo, Perugia e Viterbo; per questo motivo verrà messo a disposizione un pullman che porterà i soci della provincia di Grosseto a Montepulciano in modo da facilitare la partecipazione ai soci più lontani che avranno anche la possibilità di scoprire parte del territorio della Valdichiana senese. Tutti i soci saranno inoltre ospiti della mutua per un buffet finale e in quell’occasione avranno la possibilità di ammirare due dei dipinti di Pietro Aldi, il pittore cui è dedicato il Polo museale gestito da Tema Vita a Saturnia.

Per diventare soci di Tema Vita è possibile trovare tutte le informazioni sul sito web, www.temavita.it, oppure recarsi presso una delle 46 filiali di Banca Tema presente sul territorio di competenza compreso tra le province di Grosseto, Siena, Arezzo, Viterbo e Perugia.