Giornata mondiale del donatore di sangue: le iniziative in provincia di Grosseto

Grosseto. Si celebra anche in provincia di Grosseto mercoledì 14 giugno la Giornata mondiale del donatore di sangue con lo slogan scelto dall’Organizzazione mondiale della sanità: “Dona sangue, dona plasma, condividi la vita, condividila spesso”.

I centri trasfusionali in provincia di Grosseto

I centri trasfusionali dell’ospedale di Grosseto e degli ospedali di Massa Marittima, Orbetello e Castel del Piano, più la struttura di raccolta di Follonica, sono aperti dalle 7.30 alle 13 anche per le persone che non hanno preso un appuntamento. La struttura di raccolta di Manciano è invece aperta lunedì 12 giugno dalle 7.30 alle 13, mentre quella all’ospedale di Pitigliano venerdì 16, sempre dalle 7.30 alle 13. Inoltre, nella settimana da lunedì 12 a sabato 17 giugno è possibile presentarsi nei centri, anche in questo caso senza appuntamento, per la visita di idoneità alla donazione.

Gli eventi

Per quanto riguarda gli eventi, il 14 giugno, alle 10, davanti al palazzo comunale di Grosseto si terrà un flash mob organizzato da tutte le associazioni di donatori in collaborazione con l’amministrazione comunale. Al termine sarà diffusa sui mezzi d’informazione una foto di gruppo con sindaco, consiglieri comunali, rappresentanti delle associazioni e dei centri trasfusionali della Asl Toscana sud est con lo scopo di rafforzare l’importanza delle donazione e incentivare chi non è donatore. Nel resto della provincia, a Castel del Piano il centro è aperto all’ospedale dalle 7 alle 13, ma sono stati raddoppiati i posti per gli aspiranti donatori, mentre a Orbetello si potrà donare dalle 7 fino alle 16. Si ricorda che tutti possono donare sangue in età compresa tra i 18 e i 65 anni in condizioni di buona salute e con un peso superiore ai 50 chili.

“Questo evento è un’opportunità speciale per riconoscere l’importanza e l’impatto dei donatori – dichiara il dottor Pietro Pantone, responsabile dei centri trasfusionali dell’Azienda Usl Toscana sud est -. Vorrei rendere omaggio a tutti coloro che, attraverso la loro generosità, hanno salvato vite e migliorato la qualità della vita di molte persone. É anche l’occasione per ribadire l’importanza della donazione, non solo del sangue intero, ma anche del plasma. In questo momento storico di carenza di plasmaderivati (albumina, immunoglobuline, ecc), è importante ribadire che grazie alla donazione di plasma si possono salvare vite di tanti malati. Di nuovo anche l’occasione per ringraziare tutte le associazioni di volontariato che contribuiscono in modo decisivo al raggiungimento dei risultati. Molte vite vengono salvate grazie alla collaborazione e alla sinergia delle strutture trasfusionali e delle associazioni. Questa è la festa dei volontari che donano il proprio tempo per la donazione di sangue e per la gestione degli appuntamenti e delle criticità che coinvolgono il mondo del dono del sangue. Buona festa mondiale del donatore!“.

“Si tratta di una giornata importante – aggiunge la dottoressa Silvia Ceretelli, direttrice dell’Uoc di Immunoematologia e Medicina trasfusionale dell’ospedale di Grosseto – perché la donazione resta una delle terapie salvavita più importanti. Il mio appello è particolarmente rivolto ai giovani: venite a donare perché non è solo un gesto di solidarietà verso il prossimo, ma un’esperienza che permette di svolgere un ruolo attivo e responsabile come cittadino e inoltre, promuove uno stile di vita sano”.

I contatti

E’ possibile donare attraverso le associazioni di donatori oppure chiamando le segreterie dei centri trasfusionali dalle 7.30 alle 13, dal lunedì al sabato: