Ospedale Misericordia: sede unica per il Punto farmaceutico e la Farmacia territoriale

Grosseto. Nuova sede per i servizi farmaceutici dell’Azienda Usl Toscana sud est all’ospedale Misericordia di Grosseto.

Il Punto farmaceutico dell’ospedale si è spostato dal piano Piastra, accanto all’ingresso dell’ospedale, al piano – 1 (ex locali del Cup) e negli stessi locali ha trovato posto anche la Farmaceutica territoriale di Grosseto, che fino a pochi mesi fa era situata in via Genova in una struttura distante dall’ospedale. Una razionalizzazione dei servizi con l’obiettivo di ottimizzare le risorse e offrire un miglior servizio al cittadino.

L’accorpamento dei due servizi, attivo da alcuni giorni, è stato presentato oggi dalla direttrice sanitaria dell’Azienda Usl Toscana sud est, Simona Dei, dal direttore del presidio ospedaliero, dottor Michele Dentamaro, dal direttore del Dipartimento del Farmaco, dottor Fabio Lena, dalla dottoressa Barbara Meini, direttrice della Farmaceutica territoriale della Zona di Grosseto, e dal dottor Gianluca Lacerenza, direttore della Farmaceutica pspedaliera del Misericordia. I locali dove sono attivi i due servizi sono molto vicini ai parcheggi dell’ospedale e attigui alla Diabetologia e quindi facilmente raggiungibile anche da coloro che hanno una mobilità ridotta, che non saranno più costretti a raggiungere la farmacia ospedaliera attraverso l’accesso dall’ingresso principale.

Il Punto farmaceutico

Il Punto farmaceutico è un luogo dove si distribuiscono farmaci e dispositivi medici che si trovano solo in ospedale. Inoltre, vengono rilasciate ai cittadini le autorizzazioni necessarie ad un loro ritiro nelle farmacie pubbliche e private, nei negozi specializzati, oltre alle autorizzazioni necessarie all’acquisto nei negozi della grande distribuzione (Gdo) di alimenti specifici necessari a diete particolari come per la celiachia.

La farmaceutica territoriale

La Farmaceutica territoriale svolge invece una funzione molto importante di supporto informativo e vigilanza sulle farmacie pubbliche e private della provincia di Grosseto, oltre che di supporto e monitoraggio nei confronti dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Fra i suoi compiti l’erogazione dei dispositivi medici e dei presidi farmaceutici di assistenza integrativa ai pazienti che ne hanno diritto, quelli cioè affetti da patologie croniche o da altro tipo di invalidità (sono circa 8000 in provincia di Grosseto), che possono contare anche su un sistema di consegna diretta a domicilio. Tra i suoi ruoli anche quello di completare e garantire la continuità dell’assistenza farmaceutica per i pazienti fragili che vengono dimessi dall’ospedale.

“E’ necessario far trovare ai cittadini punti di riferimento come questo – ha dichiarato la direttrice, Simona Dei -, con la giusta privacy e la possibilità di trovare gli spazi adeguati per una migliore accoglienza. Voglio anche ricordare che, oltre al punto farmaceutico, al Misericordia c’è un laboratorio che produce farmaci oncologici, ma non solo, in grado di offrire ai pazienti terapie personalizzate e attente ai bisogni specifici sia negli ospedali che con la distribuzione a domicilio. La nostra farmaceutica non è solo un servizio commerciale, ma una vera e propria presa in cura da parte di professionisti che con le loro terapie supportano il lavoro degli altri clinici e fanno anche ricerca”.

“Continua l’azione di rimodulazione degli spazi dell’ospedale di Grosseto – ha spiegato il dottor Michele Dentamaro – per migliorare l’accessibilità ai servizi e per riorganizzare le attività ospedaliere che sono in continuo incremento. Da oggi sarà possibile trovare in un’unica struttura sia la distribuzione di farmaci di natura ospedaliera che quelli dell’assistenza integrativa”.

Gli orari

Il Punto farmaceutico unico è aperto dal lunedì al venerdì con orario continuato, dalle 9 alle 17, il sabato dalle 9 alle 13.30, domenica e festività sarà chiuso.

Nella foto, da sinistra: dott. Dentamaro, dott. Lacerenza, dott.ssa Meini, dott. Lena e la direttrice sanitaria Simona Dei.