Infermieri: Nicola Draoli nuovo dirigente della Zona Distretto Colline dell’Albegna

Grosseto. Prosegue il percorso di organizzazione e rafforzamento dell’Azienda Usl Toscana sud est con le nomine di quattro nuovi infermieri dirigenti del Dipartimento delle Professioni infermieristiche e ostetriche. Il fine è quello di garantire il presidio sei dei territori e la vicinanza alle persone assistite.

I nuovi dirigenti saranno impegnati, oltre che nella gestione delle risorse professionali, nell’evoluzione della progettualità relativa agli ambiti professionali rivolti all’implementazione di una nuova visione della cultura dell’assistenza basata sulla relazione di cura ma anche su una pratica collaborativa interprofessionale.

Gli operatori sanitari che fanno parte del Dipartimento sono circa 5.500 (65% infermieri, 30% operatori socio sanitari, 5% personale ostetrico) e quotidianamente sono impegnati nelle strutture ospedaliere e territoriali per garantire le attività assistenziali e il miglioramento della qualità delle cure. L’organigramma del Dipartimento prevede 11 strutture organizzative complesse, per le 3 aree provinciali e 2 strutture di staff.

L’evoluzione epidemiologica e demografica impegna il personale di assistenza a una revisione costante dei percorsi di cura integrati tra professionisti di ospedale e territorio, in una logica multidisciplinare e mantenendo la centralità dell’assistito.

I nuovi dirigenti

I dirigenti di nuova nomina sono: Laura Gambassi, assegnata alla Uoc Direzione infermieristica – Zona Distretto Valdichiana aretina e So Cortona; Roberto Francini, assegnato alla Uoc Direzione infermieristica – Zona Distretto e Po Valdarno; Nicola Draoli (nella foto), assegnato alla Uoc Direzione infermieristica – Zona Distretto e PO Colline dell’Albegna; Corrado Tonelli, assegnato alla Uoc Direzione Infermieristica – Zona Distretto e PO Alta Valdelsa.

Si aggiungono ai quattro già in servizio: Eleonora Salutini, assegnata alla Uoc Direzione infermieristica – Zona Distretto aretina, Casentino, Valtiberina; Cinzia Garofalo, direttrice Uoc Direzione infermieristica – Zona Distretto Amiata grossetana, Colline Metallifere e Grossetana; Antonella Dovani, direttrice dell’Uoc Direzione infermieristica – Po Amiata Grossetana, Colline Metallifere, Grossetana; Vianella Agostinelli, direttore del Dipartimento Professioni infermieristiche e ostetriche oltre che titolare della Uoc Direzione infermieristica So Arezzo, So Bibbiena, So Sansepolcro.

«La squadra del Dipartimento Professioni infermieristiche e ostetriche si arricchisce di quattro nuovi professionisti con esperienze maturate sul campo e con competenze avanzate sia per quanto riguarda gli aspetti gestionali che professionali, – dichiara il direttore delle Professioni infermieristiche e ostetriche Vianella Agostinelli -. Con le nomine dei quattro dirigenti, il personale di assistenza dell’Asl Toscana sud est può contare su riferimenti zonali che permiano su tutti gli ambiti assistenziali per costruire una rete professionale forte orientata al cambiamento e al miglioramento della qualità dell’assistenza. Un benvenuto ai nuovi colleghi che dal primo giugno e dal primo luglio faranno parte della squadra della Sud est».