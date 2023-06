Ospedale Petruccioli, il sindaco: “Manca personale, la Asl faccia di più”

Sorano (Grosseto). “Le difficoltà a reperire personale infermieristico e Oss sono un dato reale che non riguarda solo la Asl Sud est“.

A dichiararlo è il sindaco di Sorano, Pierandrea Vanni.

“Come amministrazione comunale di Sorano abbiamo riconosciuto, a suo tempo, lo sforzo del direttore generale e l’impegno del presidente della Regione per la sacrosanta riapertura del reparto di medicina. Ma oggi questo reparto ha bisogno di almeno un infermiere, anche tenendo conto che ci sono alcune assenze per malattie – sottolinea Vanni -. Manca poi un Oss per garantire i turni giornalieri completi. E manca un infermiere nel pronto soccorso, forse uno dei pochissimi in Toscana dove non sono presenti Oss. Per sopperire all’infermiere mancante, andato in pensione, si ricorre al lavoro aggiuntivo, ma questa può essere solo una soluzione tampone, a maggior ragione con le imminenti ferie del personale. Questa situazione merita una maggiore attenzione da parte della Asl Sud Est, così come è necessario che venga bandito il concorso per direttore della unità di medicina complessa e si assicuri una soluzione ben più funzionale per la radiologia di Pitigliano, per le sue caratteristiche e per le necessità di assistenza e cura alle quali fa fronte ha davvero bisogno di un nuovo sforzo”.