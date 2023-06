Nuove sedi per lo sportello ausili assorbenza e per il punto erogazione farmaci

Grosseto. Da lunedì 5 giugno lo sportello per le autorizzazioni degli ausili per assorbenza della Asl Toscana sud est si trasferisce nei locali del punto farmaceutico del Distretto socio sanitario di via Don Minzoni, 3 a Grosseto. Gli orari di apertura all’utenza rimangono quelli già in vigore: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9 alle 14 (escluso i festivi).

Parallelamente, il punto di erogazione diretta di medicinali viene trasferito dal Distretto di via Don Minzoni alla farmaceutica dell’ospedale Misericordia. al piano -1 (nei locali dell’ex Cup), e sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, sabato dalle 9 alle 13.30 (escluso i festivi).