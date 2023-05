Sport, salute e alimentazione: ecco l’iniziativa “PreVieni a correre”

Grosseto. Da venerdì 26 a domenica 28 maggio Grosseto ospiterà l’evento “PreVieni a correre“, organizzato dall’atleta Deborah Scalabrelli con il supporto del professor Carmelo Bengala, primario del reparto di oncologia dell’ospedale Misericordia, con la collaborazione del Comune di Grosseto, della Provincia e del comitato provinciale di Grosseto della Croce, sul tema “L’attività fisica nella prevenzione oncologica“.

Il programma

Venerdì 26 maggio, nella sala Pegaso della Provincia di Grosseto, avrà luogo il convegno, durante il quale interverranno il professor Bengala, la nutrizionista Valentina Culicchi e Deborah Scalabrelli per parlare dell’importanza della prevenzione nelle malattie oncologiche e come renderla possibile ed efficace. All’evento interverranno cittadini che vogliono portare le loro testimonianze e personaggi del mondo dello sport che racconteranno la loro storia.

Nell’occasione sarà possibile effettuare, grazie all’ambulatorio mobile della Croce Rossa, lo screening delle malattie della pelle.

Domenica 28 maggio, invece, nel parco di via Giotto, di fronte alla palestra Ymca, si svolgeranno la camminata di 5 chilometri e la partenza della City Run, corsa non competitiva di 10 chilometri, per sensibilizzare l’importanza dell’attività fisica nella prevenzione delle malattie oncologiche.

La cittadinanza è invitata a partecipare iscrivendosi alla City Run con una donazione minima di 10 euro, all’Iban IT27Q0301503200000003513209, intestato a Csd Ymca, causale: iscrizione evento benefico Previeni a correre + nome.

Contattando il numero 340.9517154 è, infine, possibile ritirare il pack per partecipare alla manifestazione.