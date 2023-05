“La malaria dal punto di vista medico”: incontro al Polo universitario

Grosseto. Venerdì 26 aprile alle 17 si rinnova l’appuntamento con il ciclo di incontri del progetto “Malaria e Maremma“, organizzati da Fondazione Polo universitario grossetano, Associazione rotariana “Carlo Berliri Zoppi” e Azienda Usl Toscana Sud-Est.

Cesira Nencioni, Maria Pia Allegri, Giorgia Angeli, medici dell’Area funzionale Malattie infettive dell’ospedale Misericordia, parleranno de “La malaria dal punto di vista medico”; gli interventi saranno coordinati e moderati da Claudio Cosimo Pacella, medico e presidente del Comitato tecnico scientifico della Fondazione Polo universitario grossetano.

L’incontro

Partendo da cenni di epidemiologia mondiale, italiana, europea e soprattutto locale, con l’esposizione dei dati dell’Ufficio d’igiene di Grosseto, verranno illustrate le varie specie di plasmodi, il ciclo di infezione, oltre a diagnosi, sintomatologia e terapia della malattia.

Verranno inoltre presentati due casi clinici emblematici osservati nell’ospedale di Grosseto, come l’ultimo caso di trasmissione autoctona di malaria in Maremma e quello di malaria grave, a cui seguirà la discussione riguardo a implicazioni di salute pubblica, in particolare relativa alle migrazioni, ed all’importanza della prevenzione e della profilassi.