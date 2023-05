“Carenza di personale negli ospedali”: la Cisl Funzione pubblica lancia l’allarme

Grosseto. “Siamo seriamente preoccupati per quanto sta avvenendo nei reparti dei vari presidi ospedalieri della provincia”.

Questo il grido d’allarme di Luciano Biscottini, della Funzione pubblica della Cisl Grosseto, sulla carenza di personale negli ospedali della provincia.

“Purtroppo – continua Biscottini – la carenza di personale, diventata ormai cronica e che non sembra trovare soluzione nell’immediatezza, sta mettendo in discussione anche la fruizione delle ferie estive da parte del personale residuo”.

L’allarme arriva soprattutto dall’ospedale di Pitigliano, dove le tante e lunghe assenze di infermieri ed oss non sono state sostituite e quindi sia l’area medica che il pronto soccorso sono già in affanno.

“Le soluzioni aziendali ipotizzate, come l’attivazione di attività aggiuntiva, non sono più attrattive per il personale – spiega Simona Piccini, segretaria della Funzione pubblica della Cisl di Grosseto -, che è ormai allo stremo delle proprie forze e che spera nell’arrivo delle ferie estive per poter riprendere fiato. Temiamo anche per la situazione che si verrà a creare a breve nei pronto soccorso con l’arrivo del bel tempo e quindi dei turisti sulle località più interessate, come Massa Marittima e Orbetello, dove il personale è davvero contato. Ad oggi non ci è dato sapere a che punto sia il piano delle assunzioni e con quale personale l’azienda intenda intervenire”.

Il prossimo appuntamento con la direzione aziendale è per giovedì 25 maggio; in quell’occasione la Cisl Grosseto farà presente l’insostenibilità di questa situazione e, soprattutto, che all’intero personale dovrà essere garantito il diritto alle ferie estive.