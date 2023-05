Smettere di fumare e mantenere uno stile di vita corretto: al via gli incontri della Asl

Grosseto. Obiettivo: smettere di fumare e mantenere uno stile di vita sano, attraverso le raccomandazioni dall’Oms, non fumare, non bere alcolici, praticare attività fisica almeno mezz’ora al giorno, assumere quotidianamente 5 porzioni tra verdura e frutta e bere 1 litro e mezzo/2 di acqua al giorno.

Sono questi i messaggi lanciati dall’Uoc delle Farmacotossicodipendenze zona Amiata grossetano, Colline Metallifere, grossetana della Asl Tse diretta dal dottor Fabio Falorni, con le attività del gruppo “Liberi dal fumo e sani stile di vita”, che prendono il via martedì 23 maggio. Gli incontri di gruppo, facilitatore la dottoressa Paola Carmela Valenziano, sociologa, sono 10 più due extra, di sabato, dedicati ad attività all’aperto, in collaborazione con l’Ente Parco della Maremma e due associazioni che operano nel Parco (associazione Alcedo Aps e cooperativa Silva).

Il programma

Il 3 giugno sarà effettuato il percorso dei cinque sensi nella bellissima natura del parco, il 10 giugno ci sarà un’escursione in canoa nel fiume Ombrone, il tutto all’insegna del benessere e del rispetto del verde, che ha una forte valenza terapeutica, come hanno dimostrato numerosi studi. Ecco invece le date degli incontri: 23, 24, 25, 26, 29, 31 maggio, 1, 5, 7, 9 giugno, presso il servizio dipendenze/Centro antifumo di via Don Minzoni 9 a Grosseto, l’orario è sempre dalle 18 alle 19.30, mentre le escursioni di sabato si svolgono verso le 9/9.30 e terminano alla fine della mattinata.

Il percorso intende stimolare la motivazione a smettere di fumare e sollecitare lo sviluppo di atteggiamenti e comportamenti legati al benessere e ai sani stili di vita. Non mancano momenti per informare i partecipanti sui rischi del tabacco e le conseguenze sul piano fisico, psicologico e sociale, con cenni ai concetti di dipendenza dalla nicotina, di astinenza e fumo passivo. Attraverso la collaborazione di un medico nutrizionista del Servizio di prevenzione si forniscono inoltre indicazioni per uno stile di vita sano anche riguardo all’alimentazione, all’alcol ed all’esercizio fisico, sollecitando il confronto tra le persone.

Gli orari del Centro Antifumo

Ricordiamo che l’ambulatorio del Centro Antifumo a Grosseto è aperto tutti i giorni in via Don Minzoni 7/9, con la presenza del medico dottor Riccardo Marchini, dalle 8 alle 13, nei giorni feriali. L’ambulatorio rimare aperto anche il sabato, nel solito orario, per informazioni e accoglienza. Chi si vuole iscrivere alle attività del gruppo può telefonare ai numeri 0564.483741 oppure 0564.483718, dalle 8 alle 13, oppure scrivere una mail a paolacarmela.valenziano@uslsudest.toscana.it. C’è un numero limitato di iscrizioni, massimo 15.