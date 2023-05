Sanità, la Cgil: “No a ‘gettonisti’, cottimo e libera professione estesa”

Grosseto. «Ancora una volta – mette in chiaro la Funzione pubblica della Cgil di Grosseto – sulla sanità assistiamo a scelte sbagliate; non solo si continua a tagliare le risorse anziché aumentarle, non solo non si rivedono i limiti di spesa del personale che di fatto bloccano le assunzioni, si sceglie di non mettere risorse per il rinnovo dei contratti nazionali impedendo il recupero del potere di acquisto dei salari e la valorizzazione professionale. Ma al contrario si sceglie di investire sul lavoro a cottimo aprendo alla libera professione per tutte le figure sanitarie e allargando le sfere di utilizzo dei cosiddetti “gettonisti”».

Nel mirino della Fp Cgil c’è l’emendamento al decreto bollette – seguito al Milleproroghe che ha aperto la strada alla libera professione per tutte le figure sanitarie – attraverso il quale «si stabilisce che i “gettonisti” potranno essere chiamati dalle Aziende non solo nei servizi di emergenza-urgenza, ma anche in altri contesti. Alla faccia delle recenti inchieste dei Nas che hanno messo in luce il grande spreco di risorse».

Emerge così la realtà di una sanità pubblica al collasso, in cui, «di fronte a drammatiche carenze organizzative e lavoratori allo stremo, l’unica risposta delle istituzioni è un sostanziale ricorso al cottimo mascherato. Che poco ha a che fare con la valorizzazione professionale e molto con il ricatto salariale. Straordinari, prestazioni aggiuntive, gettonisti, convenzioni con privati e appalti sono ormai diventati gli unici strumenti di programmazione e gestione dei servizi. Assunzioni con il contagocce e per lo più a tempo determinato, meglio ancora se interinali, sono delle eccezioni straordinarie».

Anche l’Azienda Usl Toscana Sud Est non si sottrae alla regola; «nonostante le numerose richieste della Funzione pubblica Cgil – sottolinea la segreteria –, l’Azienda non ha ancora dato garanzie sulle nuove assunzioni sebbene stiano andando in scadenza le graduatorie concorsuali per tecnici sanitari, infermieri, operatori sociosanitari ed amministrativi. Niente copertura del turn over, nemmeno parziale, come più volte promesso. Mentre stiamo andando verso le ferie e la necessità di potenziare i servizi in territori a forte vocazione turistica».

Così la tenuta dei servizi è oggettivamente a rischio. «Il diritto alle ferie estive, ai riposi e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, ennesimo schiaffo ad un personale sanitario e socio sanitario che con il suo impegno e le sue capacità ha tenuto in piedi il sistema sanitario in un momento particolarmente difficile sopperendo alle carenze della politica e delle istituzioni. Questa situazione – secondo la Fp Cgil – investe di una grossa responsabilità non solo i vertici aziendali, ma anche quelli politici, in primo luogo la Regione. Ed è francamente sconfortante vedere politici, come lo stesso presidente della Giunta regionale, che, in visita nei vari presidi ospedalieri, promettono nuovi servizi e aumenti di posti letto. Con quale personale? Con quali risorse?»

Le federazioni della Funzione Pubblica Cgil di Siena, di Arezzo e di Grosseto «credono che vada urgentemente invertita la rotta: servono finanziamenti, servono assunzioni stabili e serve una vera valorizzazione dei professionisti del sistema sanitario nazionale che riconosca impegno e competenze. Basta proclami, basta promesse e interventi tampone, basta spot, è il momento delle risposte, della responsabilità e delle scelte se vogliamo salvare il sistema sanitario».