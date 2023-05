Dialisi e trapianto di rene: se ne parla in un seminario al Casello idraulico

Follonica (Grosseto). Domani, martedì 16 maggio, alle 17, all’ex casello idraulico di via Roma, si terrà un seminario sulla dialisi e sul trapianto di rene, organizzato dal Forum del Volontariato di Follonica.

Il seminario

L’incontro, dal titolo “Pianeta nefrologia: i reni raccontano …“, organizzato da Nefro Toscana Onlus, è la prosecuzione dell’evento dello scorso martedì, in cui si trattava l’importanza della prevenzione della malattia renale cronica. Il tema della terapia sostitutiva dell’insufficienza renale cronica ha notevole rilievo sia per l’importante numero di pazienti interessati sia per i risvolti economici e le opportunità che il servizio sanitario nazionale offre.

Il presidente di Nefro Toscana Onlus, Magalì Vanni, ricorda l’importanza della donazione degli organi che in questi anni ha permesso alla Toscana di mantenere il maggior tasso di trapianti di rene di tutto il territorio nazionale. Obiettivo regionale è l’implementazione anche della donazione di rene da vivente, oltre che da donatore deceduto. Questi temi saranno trattati con la partecipazione al seminario del dottor Guido Garosi, direttore del Centro trapianti di rene dell’Azienda ospedaliera senese, e del dottor Giovanni Giuntini, direttore di Nefrologia e Dialisi dell’ospedale di Grosseto.

«Ringrazio Lorena Traversari – dichiara Vanni – direttrice di Nefrologia e Dialisi dell’ospedale di Massa Marittima, per il contributo scientifico ed organizzativo degli eventi “Pianeta Nefrologia: i reni raccontano…” e mi auspico che queste iniziative divulgative possano riproporsi annualmente nell’ambito della Primavera del Volontariato organizzata dal Forum del Volontariato di Follonica».

Ai ringraziamenti si unisce anche il Forum per il Volontariato stesso.