Giornata internazionale dell’infermiere, l’Opi: “Bene valorizzare talento dei professionisti”

Grosseto. Il 12 maggio è la Giornata internazionale dell’infermiere. Una ricorrenza che, quest’anno, la Federazione nazionale degli ordini degli infermieri (Fnopi) ha deciso di dedicare a “Il talento degli infermieri. Arte e scienza in evoluzione” ed è strettamente collegata a Bergamo e Brescia, capitali italiane della cultura 2023.

“Una scelta che ha un profondo significato – dichiara Nicola Draoli, presidente di Opi Grosseto – perchè ci dà l’occasione per parlare del talento e quindi del ruolo degli infermieri nel progresso scientifico, grazie ad una serie di attività fondamentali per la salute, anche quelle ‘diverse’ dall’immaginario comune”.

Sono molti, infatti, i professionisti che ogni giorno operano su processi trasversali: “Pensiamo, ad esempio – aggiunge Draoli –, agli infermieri che lavorano nel controllo delle infezioni correlate all’assistenza e quindi si occupano della raccolta dati, delle verifiche e forniscono indicazioni e consulenze assistenziali, agli infermieri esperti in lesioni difficili o in accessi vascolari complicati. O ancora a coloro che operano nell’ambito della ricerca o a chi presta servizio all’interno del ‘Codice rosa’ e nella rete antiviolenza o nel procurement per la donazione degli organi e tessuti. Tutti professionisti che agiscono, concretamente per la salute di tutti noi”.

E proprio per dare uno spaccato su questo tipo di attività, e raccontare l’impegno quotidiano di questi professionisti, l’Opi Grosseto sarà ospite di una trasmissione televisiva organizzata da Tv9 Telemaremma. “Lunedì 22 maggio, alle 22.30 – dichiara Draoli –, saremo presenti, insieme a tanti colleghi, nella trasmissione di approfondimento ‘Ne parliamo lunedì’: un modo per ricordare quanto la nostra professione sia coinvolta capillarmente in processi fondamentali e rappresenti davvero l’ossatura del servizio sanitario nazionale. Credo che l’attività di informazione, anche su questi percorsi, sia fondamentale perché i cittadini conoscano appieno i tanti percorsi del Servizio sanitario nazionale e l’importanza degli infermieri, superando una visione che, talvolta, può essere riduttiva”.

La Giornata internazionale dell’infermiere è stata istituita il 12 maggio per ricordare la figura di Florence Nightingale, fondatrice delle Scienze infermieristiche moderne.