La Farmaceutica territoriale di zona di Grosseto, che si trova al piano -1 dell’ospedale Misericordia, in via Senese a Grosseto, rimarrà chiusa al pubblico, dal 10 al 13 maggio compresi, per lavori. Le attività d’ufficio, per chi è interessato, saranno comunque svolte regolarmente. Il front-office all’utenza riprenderà il 15 maggio.

Informazioni

Per eventuali informazioni è possibile contattare i seguenti recapiti: 0564.485817 – 5591 (segreteria); – 3859 (distribuzione).