Giornata internazionale dell’ostetrica: incontro sull’allattamento al Misericordia

Grosseto. Istituita nel 1987 dalla International Confederation of Midwives (Icm, Confederazione internazionale ostetriche), la Giornata internazionale dell’ostetrica viene celebrata il 5 maggio di ogni anno, accompagnata da uno slogan che ne identifica la tematica prescelta.

La Giornata internazionale dell’ostetrica del 2023 ha come tema “Ancora insieme: le cure ostetriche dalle evidenze alla realtà” .

La professione ostetrica celebra questa ricorrenza insieme alle donne e alle comunità con l’orgoglio e con la consapevolezza di quanto siano determinanti in tutto il mondo le cure ostetriche, al fine di raggiungere e garantire i migliori esiti di salute delle donne, dei nascituri e delle famiglie.

“Quest’anno le ostetriche della Asl Toscana Sudest – spiega la dottoressa Patrizia Petruccioli, dell’Uo Direzione ostetrica aziendale – hanno deciso di mettere in campo iniziative diffuse in tutte le province della Asl Toscana Sudest. Nella giornata del prossimo 5 maggio saranno programmati in tutti i punti nascita aziendali degli incontri aperti alla cittadinanza con la presenza del personale ostetrico dei punti nascita e dei consultori. A consolidamento della rete di supporto, per le donne, con le donne, in queste occasioni di incontro potranno essere presenti anche le mamme peer, mamme che hanno allattato, e che dopo un percorso formativo ad hoc entrano come determinanti nella rete di supporto alla maternità”.

Di seguito il calendario delle iniziative, a cui sarà possibile partecipare liberamente venerdì 5 maggio: