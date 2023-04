Ospedale Misericordia: mamme e Pediatria insieme per promuovere l’allattamento al seno

Grosseto. “Mamme insieme per l’allattamento” è una nuova associazione nata a Grosseto con l’intento di promuovere l’allattamento naturale e sostenere le mamme che vogliono praticarlo.

Il corso

Mercoledì 26 aprile medici e infermieri della Pediatria e Neonatologia dell’ospedale di Grosseto, con la direttrice del reparto, la dottoressa Susanna Falorni, e con il direttore del presidio ospedaliero, il dottor Michele Dentamaro, hanno consegnato gli attestati di partecipazione alle mamme che hanno frequentato il corso di formazione di 28 ore curato da pediatri e ostetriche dell’ospedale. Un’attività formativa promossa dall’Oms – Unicef che ha permesso loro di acquisire le migliori conoscenze per offrire ad altre donne della provincia di Grosseto un supporto nell’allattare, nutrire, accudire il loro bimbo attraverso l’ascolto e l’aiuto tra “pari”. Le mamme saranno disponibili sia a livello consultoriale, che a casa o in ospedale, per praticare l’allattamento al seno.

“Con questo riconoscimento – ha detto la dottoressa Falorni – abbiamo voluto dire un grazie alle mamme che ci fanno da consulenti per aiutare le altre donne all’allattamento al seno. Una pratica naturale, ma che certe volte ha bisogno di un supporto e di un aiuto. Queste mamme si sono rese disponibili gratuitamente come volontarie, stanno collaborando con il nostro reparto e facendo un lavoro fantastico”.

“Siamo un gruppo di auto aiuto – ha spiegato Francesca Conviti, dell’associazione Mamme Insieme – e l’obiettivo è quello di mettere a disposizione la nostra esperienza, sia personale che quella maturata grazie al corso che abbiamo frequentato all’ospedale, per le mamme che hanno bisogno di un supporto sia psicologico, ma anche concreto”.

Per informazioni e aggiornamenti sulla disponibilità delle mamme si può contattare il numero di telefono 349.2900769.