Prevenzione oncologica e del melanoma: Insieme in Rosa sbarca all’Isola del Giglio

Isola del Giglio (Grosseto). 90 visite senologiche con ecografia e 68 controlli dermatologici. È il bilancio della due giorni dedicata alla prevenzione oncologica e del melanoma che si è conclusa domenica all‘Isola del Giglio.

Un successo andato oltre le aspettative per Insieme in Rosa onlus, impegnata, insieme alle associazioni locali e alla compagnia marittima Maregiglio, nell’organizzazione.

“Ringraziamo le dottoresse Alessandra Buonavia, Cristina Grechi e Susanna Fabbroni per il loro lavoro – dichiara Donatella Guidi, presidente di Insieme in Rosa –, in questi due giorni si sono tutti adoperati per la migliore riuscita dell’evento e siamo davvero soddisfatti”.

La manifestazione, patrocinata dall’Asl Toscana Sud Est, ha visto tra i presenti anche il sindaco Sergio Ortelli, il quale ha ringraziato per il valore dell’iniziativa, volontari e medici: “Spesso i cittadini devono affrontare il mare per andare fuori a fare le visite e i controlli, oggi è avvenuto il contrario. Grazie a tutti”.