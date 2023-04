“Io+Te=Noi”: al via il ciclo di incontri per sviluppare le capacità degli adolescenti

Orbetello (Grosseto). Prende il via martedì 18 aprile, nel consultorio di Orbetello, all’ospedale San Giovanni di Dio, il progetto “Io+Te=Noi”, dedicato ai giovani dai 14 ai 18 anni, un laboratorio dove i ragazzi possono mettersi in gioco e sperimentare le proprie abilità di vita (life skills) guidati da una psicologa e dall’educatrice del consultorio delle Colline dell’Albegna.

Il laboratorio

Le “Life Skills” (abilità di vita) sono le competenze e capacità individuali, sociali e relazionali che permettono ai giovani di affrontare efficacemente le esigenze e i cambiamenti della vita quotidiana. In tutto sono 10, suddivise in tre grandi gruppi: “Sfera cognitiva” con la capacità di prendere decisioni, problem solving, creatività, senso critico; la “Sfera relazionale”, comunicazione, relazioni interpersonali; infine, la “Sfera emotiva” che punta su autoconsapevolezza, empatia, gestione delle emozioni, gestione dello stress.

“Lavorare su di esse – spiega Roberta Caldesi, direttrice della Zona Distretto Colline dell’Albegna – significa rendere le persone capaci di gestire la propria esistenza, affrontare efficacemente le richieste e le sfide quotidiane e sviluppare la capacità di convivere nel proprio ambiente di vita riuscendo a modificarlo”.

Già dal 1994 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha indicato l’importanza delle “Life Skills” individuando l’adolescenza come la fascia di età più adatta per implementarle, lavorando in prevenzione di tutti i tipi di disagi che possono manifestarsi a partire da questa età. “Per questo motivo – aggiunge Caldesi – vogliamo favorire, in un’ottica sia psicologica che sociale, questo tipo di esperienze per promuovere la salute dei nostri giovani”.

Come partecipare

Martedì 18 aprile, dalle 15 alle 17, il personale del consultorio accoglierà ragazzi e genitori per presentare il progetto e il 2 maggio prenderanno il via i laboratori che si svolgeranno ogni martedì pomeriggio, dalle 16 alle 18, fino al 13 giugno.

Per iscrizioni e informazioni si può telefonare allo 0564.869340 oppure inviare una mail a areaconsultoriale.albegna@uslsudest.toscana.it.