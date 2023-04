Sanità a confronto: il sottosegretario al Ministero della Salute ospite dell’assemblea di Anaao

Grosseto. Lunedì 17 aprile, alle 11, nella sala conferenze dell’ospedale Misericordia, si svolgerà l’assemblea sindacale dell’Anaao Assomed, aperta con l’intervento di Marcello Gemmato, sottosegretario al Ministero della Salute.

L’incontro

Il confronto verterà sulla situazione di crisi del servizio sanitario pubblico con un focus dedicato al territorio grossetano e sarà aperto a tutti gli operatori sanitari, le istituzioni locali e le associazioni dei pazienti e del volontariato.

“Il Servizio sanitario pubblico, la crisi è reversibile?”: questo il tema dell’appuntamento.

“Sarà una occasione per i lavoratori di prima linea della sanità, come medici infermieri, tecnici – afferma Francesco Carbone, segretario aziendale dell’Anaao –, di esprimere senza intermediazioni ai massimi livelli istituzionali i problemi veri quotidianamente vissuti, dei turni di lavoro impossibili, dello scoramento per la difficoltà di dare risposte ai bisogni di salute dei cittadini, della qualità del lavoro in continuo peggioramento con il fenomeno di abbandono di un lavoro prima ambitissimo. Per il sottosegretario, che ringraziamo per la disponibilità, sarà una finestra di realtà è di verità“.