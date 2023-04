Riapre l’ambulatorio di dermatologia in paese: ecco i giorni e gli orari del servizio

Scansano (Grosseto). “Con vero piacere, dopo tanto impegno da parte mia e della mia amministrazione, comunico a tutta la popolazione che torna funzionante l’ambulatorio dermatologico presso la struttura socio/sanitaria di Scansano, il 2° e il 3° giovedì del mese con orario dalle 9 alle 12.30”.

A dichiararlo è Maria Bice Ginesi, sindaco di Scansano.

“Il primo giorno di apertura sarà giovedì 13 aprile: ho appena ricevuto la notizia ufficiale. Inoltre, la ‘famosa’ lampada per le visite oculistiche, che era stata portata a Pitigliano, è tornata a Scansano e quindi tra poco sarà operante anche l’ambulatorio di oculistica. Ringrazio tutti coloro che si sono impegnati per la riattivazione, anche se per ora solo in parte, del distretto socio-sanitario di Scansano, in particolare la dottoressa Tania Barbi, direttore del Coeso Società della Salute di Grosseto – termina il sindaco -. Mi auguro che questo sia l’inizio di un completo funzionamento del distretto di Scansano, affinchè diventi finalmente reale la presenza di strutture sui nostri territori fino ad oggi lasciati senza servizi. Si parla in continuazione di rivitalizzare i territori marginali, ma fino ad ora abbiamo solo notato l’assenza di servizi. Cominciamo da qui”.