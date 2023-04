“Lions Day”: screening gratuito del diabete e convegno sull’Alzheimer

Follonica (Grosseto). Sabato 22 aprile a Follonica si terrà il Lions Day, con due eventi legati alla sanità e alla prevenzione organizzati dal Lions Club Alta Maremma con il Comune di Follonica, il Coeso Società della Salute e le Misericordie della Toscana.

Le iniziative

Dalle 9 alle 17 il camper sanitario del Lions, con i volontari delle Misericordie, stazionerà in piazza Sivieri per offrire a tutte e a tutti uno screening gratuito del diabete. Chi vorrà sottoporsi alla visita potrà rispondere a un questionario e avrà a disposizione i test medici. Per prenotare una visita basta chiamare il numero 388.3727956 (dalle 8 alle 13 e dalle 16 alle 18 nei giorni feriali).

Sempre il 22 aprile, alle 17, nella sala Tirreno di via Bicocchi 53A si terrà il convegno dal titolo “Alzheimer: la malattia e gli aspetti socio sanitari”. Partecipano al convegno Maurizio Spagnesi, presidente del Lions Club Alta Maremma, il sindaco di Follonica Andrea Benini, Roberto Marconi, direttore dell’Uoc Neurologia dell’ospedale Misericordia di Grosseto, Tania Barbi, direttrice del Coeso Società della Salute, e Claudio Pacella, presidente del Comitato tecnico scientifico del Polo universitario grossetano.

Due eventi che puntano alla prevenzione di malattie invalidanti e che hanno un peso enorme sulla vita di tutta la cittadinanza. La collaborazione tra il Lions e la Misericordia della Toscana è stata siglata da un accordo regionale.

Nella fotografia, da sinistra: Maurizio Spagnesi, presidente del Lions Alta Maremma, il sindaco di Follonica Andrea Benini e Roberto Fenili della Misericordia di Follonica