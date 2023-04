Salute della donna: una settimana di visite e screening gratuiti all’ospedale Misericordia

Grosseto. In occasione della Giornata nazionale della salute della donna, che si celebra il 22 aprile, la Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza dal 17 al 22 aprile l’ottava edizione dell’Open Week a cui aderisce anche la Asl Toscana sud est, con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile.

Le oltre 250 strutture italiane del network dei Bollini rosa che hanno aderito all’iniziativa offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi in diverse aree specialistiche.

Per quanto riguarda la provincia di Grosseto le visite saranno all’ospedale Misericordia di Grosseto, con un ricco calendario di attività in diverse specialistiche, mentre un’iniziativa è in programma nel presidio di Villa Pizzetti in via Cimabue. Ecco i servizi e le modalità per accedere.

Alimentazione e nutrizione

Lunedì 17 aprile, a Villa Pizzetti, visita e consulenza sulle abitudini alimentari da parte dei medici della Uoc Igiene degli alimenti e della Nutrizione. Prevista la misurazione di peso, altezza e circonferenze per la stima del rischio cardiovascolare, la somministrazione di un questionario per la valutazione delle abitudini alimentari, consulenza sulle modifiche dello stile alimentare. Inoltre, la possibilità della successiva presa in carico delle utenti per il percorso dietetico. Le visite si svolgono dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.30 nella Medicina dello Sport, ambulatorio 7. Obbligatoria la prenotazione ai numeri 0564.485974 e 0564.483857, chiamando lunedì e venerdì, dalle 9 alle 11, e il mercoledì dalle 14 alle 16.

Conferenza online sull’alimentazione

Mercoledì 19 aprile, conferenza virtuale dal titolo “Alimentazione e fasi della vita della donna”, evento della durata di due ore, dalle 14.30 alle 16.30. Si può partecipare utilizzando la piattaforma Webex tramite questo link per il collegamento: https://uslsudest.webex.com/meet/videoconferenza1

Endocrinologia

Da lunedì 17 a giovedì 20 aprile è possibile svolgere l’ecografia di screening tiroidea con l’endocrinologo. Una prestazione dedicata alle donne che non hanno mai eseguito un’ecografia tiroidea, che si può fare dalle 17 alle 19 negli ambulatori di Endocrinologia, al 3° piano, scala b. Obbligatoria la prenotazione al numero 0564.485009 e si può chiamare da lunedì a venerdì ,dalle 9 alle 12:30.

Cura dell’epilessia

Lunedì 17 aprile, consulenza sull’epilessia con lo specialista neurologo dedicato a tutte le donne. Si può fare dalle 12.30 alle 14.30 nell’ambulatorio epilessia al 2° piano, scala b. Obbligatoria la prenotazione inviando una mail a neurologia.gr@uslsudest.toscana.it, specificando nell’oggetto della mail “Adesione open week salute della donna”.

Diabetologia

Martedì 18 aprile visita di screening per il diabete unito al’lesame strumentale Moc. L’esame ha lo scopo di uno screening per la patologia diabetica ed è riservata quindi a donne che non hanno già diagnosi di diabete. La prestazione comprende una visita con il diabetologo con lo scopo di individuare pazienti diabetici o a rischio di sviluppo del diabete e sarà completata con l’esecuzione di una Moc (Mineralometria ossea computerizzata). L’orario è dalle 8.15 alle 15 alla Medicina nucleare, a piano terra. Obbligatoria la prenotazione chiamando il numero 0564.483529. Le prenotazioni saranno possibili dalle 10 alle 12, nei giorni 13, 14 e 17 aprile.

Cardiologia

Giovedì 20 aprile eco color doppler carotideo vertebrale di screening in donne con fattori di rischio cardiovascolare con il chirurgo vascolare. Una prestazione dedicata alle donne che non hanno mai eseguito eco color doppler carotideo in programma dalle 8.30 alle 12.30 nella palazzina della libera professione, nell’ambulatorio numero 10. Obbligatoria la prenotazione inviando una mail a:chirurgiavascolare.gr@uslsudest.toscana.it, specificando nell’oggetto “Adesione open week salute della donna”.

Fibratosi uterina

Mercoledì 20 aprile visita e consulenza con la ginecologa sulla fibratosi uterina dalla fase preconcezionale alla perimenopausa e possibilità terapeutiche. La visita è in programma dalle 14.30 alle 18.30 negli ambulatori del percorso nascita e della fisiopatologia della riproduzione umana. Obbligatoria la prenotazione chiamando il numero 0564.485678, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13.30.

“Siamo felici di questa iniziativa che sottolinea l’importanza della salute femminile – dichiara il direttore sanitario dell’Asl Toscana sud est Simona Dei -. Nella progressiva personalizzazione della medicina, tenere conto degli aspetti di genere è fondamentale. I professionisti dell’Asl Toscana sud est hanno per queste tematiche una particolare attenzione, sia professionale che umana, e infatti proprio nella nostra Azienda è nata un’esperienza significativa come quella del Codice Rosa”.