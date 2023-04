Alimentazione: quale ruolo giocano i cibi ipocalorici?

Una corretta alimentazione non consente solo di mantenersi in forma, ma contribuisce a un organismo sano e in salute.

Tuttavia, laddove vi siano esigenze particolari, il nutrizionista o un altro medico di riferimento possono suggerire un’alimentazione con cibi a basso contenuto calorico studiati per perdere peso in modo più mirato, oppure consigliati nell’ambito di un’attività sportiva fatta a livello agonistico. La cosa importante sarà non sostituire una dieta sana con questi preparati in maniera autonoma o incontrollata, verificando sempre con un medico i propri progressi.

Varie tipologie di cibo ipocalorico

Tra i cibi ipocalorici è possibile annoverare le barrette dolci, spesso con cereali e cioccolata, che non superano le 250 kcal, ma al loro interno hanno un buon tasso di proteine, il corretto bilanciamento di carboidrati, pochi grassi e vitamine del gruppo B, oltre alla A, la C e la D. Nei regimi alimentari controllati, queste barrette vengono usate quali sostitutive di un pasto e la presenza di minerali indispensabili fornisce un apporto di elementi completo.

Diverso è il caso di uno sportivo che stia per sottoporsi a uno sforzo energetico importante e quindi necessita soprattutto di zuccheri complessi come i carboidrati. In altri casi, il cibo ipocalorico è pensato per incontrare le esigenze di intolleranti alle uova o al glutine, nonché al lattosio e quindi sono principalmente privi di tali elementi.

Esistono preparati liofilizzati che contengono anche elementi quali crusca o avena, ideali per una dieta che miri a una diminuzione del peso apportando anche una buona quantità di fibre.

In altri casi vi è anche una forte limitazione di glucosio, utile soprattutto a pazienti diabetici: in tal senso, molte farmacie possono anche vendere biscotti o marmellate idonei a essere consumati anche in abito di una dieta controllata dal punto di vista glicemico.

Alimentazione e stile di vita

Il regime alimentare, pur coadiuvato da un cibo ipocalorico, deve comunque seguire anche a uno stile di vita corretto. Soprattutto qualora l’esigenza sia quella di eliminare i chili in eccesso, fare attività sportiva compatibile con le proprie esigenze sarà fondamentale: si può procedere anche per gradi, aumentando l’intensità dell’allenamento scelto poco a poco e prediligendo sempre attività aerobiche che bruciano calorie.

I pasti sostitutivi ipocalorici, inoltre, andrebbero consumati sempre sotto controllo medico e non in maniera esclusiva, non tralasciando verdure, carboidrati integrali o fonti proteiche come la carne bianca e il pesce azzurro (ricco, tra l’altro, di Omega 3).

Il bilanciamento dovrà essere ottimale per perdere peso senza causare sofferenza all’organismo e, soprattutto, procedendo affinché l’intero procedimento sia lento ma costante. Si tratta della condizione ideale non solo per sentirsi meglio fisicamente, ma anche per non rischiare di riprendere subito i chili persi una volta smesso il regime controllato.

In linea generale, anche uno sportivo può contare sul cibo ipocalorico ricco di carboidrati, ma faranno la differenza gli allenamenti fatti e un regime alimentare adeguato. I preparati pensati in tali casi forniscono soprattutto una buona dose di energie spendibili nel breve termine, per coadiuvare un lavoro che a volte è frutto di mesi, se non anni.

Un cibo ipocalorico non dovrebbe quindi essere visto come la soluzione a ogni problema di peso o esigenza agonistica, piuttosto come un aiuto ulteriore, che coadiuva nell’ambito di un percorso tracciato con un supporto medico. Naturalmente, per stile di vita s’intende anche eliminazione di abitudini affatto sane come il consumo eccessivo di bevande alcoliche o il fumo.