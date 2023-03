Il Centro poliambulatoriale compie 4 anni: incontro con consulenze gratuite per festeggiare l’evento

Piombino. Il Centro poliambulatoriale della Pubblica Assistenza di Piombino ha aperto i battenti il primo aprile 2019, un progetto nato anche dalla conoscenza della realtà sanitaria locale nella quale si registravano e si registrano ancora, specie per alcune discipline, liste di attesa importanti. Nel 2019 gli accessi erano stati 730, che sono saliti a 5196 nel 2022, per un totale di 5334 prestazioni erogate.

Le attività del Centro poliambulatoriale

Alla partenza del Centro le specialistiche erano sei: terapia del dolore, cardiologia, dermatologia, diabetologia ed ecocolordoppler, ecografia e ginecologia. Nel corso di questi quattro anni se ne sono aggiunte altre, fino ad arrivare a 16 specialisti che vi lavorano: algologia (dottor Antonio Galeone), cardiologia (dottor Stefano Bechi e dottor Carlo Franchini), chirurgia generale (dottor Stefano Mancini), dermatologia (dottoressa Anna Rita Muci), diabetologia ed ecocolordoppler (dottor Valerio Gherardini), dietistica (dottoressa Sarah Cubattoli), ecografia (dottor Nevio Saporetti), endocrinologia (dottor Fulvio Cerri), ginecologia (dottoressa Stefania Zucchelli), medicina dello sport (dottoressa Cinzia Cioncoloni), neurologia (dottoressa Maria Chiara Caselli), ortopedia (dottor Marco Rosati), otorinolaringoiatria (dottor Alessandro Pallini), pneumologia ed allergologia (dottor Michele Piacentini), podologia (dottor Giacomo Baggiani) e Scienze della nutrizione (dottoressa Chiara Meini).

In questi quattro anni è stato attivato, per andare incontro alle tante richieste che arrivavano dalla collettività, un ambulatorio infermieristico che fornisce servizi come iniezioni, medicazioni, flebo, assistenza a portatori di catetere, rimozione di punti di sutura. La politica del Centro è quella, nello spirito che contraddistingue l’associazione da sempre, di offrire prestazioni a tariffe agevolate, con agevolazioni ulteriori per i soci della Pubblica Assistenza e i soggetti convenzionati, senza rinunciare alla qualità.

“In questi 4 anni con i nostri ambulatori abbiamo fornito una risposta importante a questo territorio, puntando soprattutto sul rapporto diretto con le persone e l’ascolto delle loro esigenze – sottolinea la presidente della Pubblica Assistenza di Piombino Anna Tempestini – e abbiamo deciso di festeggiare offrendo un incontro gratuito con i nostri specialisti per fare informazione prevenzione sulla salute femminile. Saranno affrontati temi importanti come il rapporto con il cibo, la differenza che fa l’attività sportiva, consigli per affrontare al meglio cambiamenti importanti come la menopausa. L’incontro è aperto a tutti e a chi parteciperà sarà fornito anche un questionario da compilare per comprendere bisogni e la necessità di percorsi personalizzati”.

L’incontro

L’incontro è in programma sabato primo aprile alle 16 nella sede della Pubblica Assistenza, in via Giordano Bruno 23. Gli specialisti presenti saranno la dottoressa Cinzia Cioncoloni (Medicina dello sport), la dottoressa Chiara Meini (Scienze della nutrizione umana), la dottoressa Sarah Cubattoli (Dietistica) e il dottor Carlo Franchini (Cardiologia). Per informazioni, contattare il numero 0565.1970070.