Asl, nominato il nuovo direttore dell’Uoc Igiene pubblica e Sanità: ecco chi è

Grosseto. Il direttore generale della Asl Toscana sud est Antonio D’Urso ha nominato oggi il dottor Davide Romani direttore della Uoc Igiene pubblica e Sanità – Area Sud (Siena e Grosseto), risultato il candidato più idoneo nella selezione indetta.

Il dottor Davide Romani

Il dottor Davide Romani si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Siena, dove ha conseguito anche la specializzazione in Igiene e Medicina preventiva. Ha inoltre conseguito, sempre a Siena, le specializzazioni in Medicina del lavoro, Idrologia medica, Scienze dell’alimentazione e Ginecologia e Ostetricia.

Dopo alcune esperienze professionali nelle Asl toscane e di nella ex Usl 7 Siena, dal 2001 ha svolto l’incarico di dirigente medico, prima presso la ex Usl 9 Grosseto e in seguito nella Asl Toscana sud est presso l’Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica fino al 2021, quando è stato nominato sostituto direttore della Uoc Igiene pubblica e Nutrizione di Grosseto. In questo periodo fino ad oggi, ha anche svolto l’incarico di responsabile, sempre per Igiene pubblica e Nutrizione, per la Zona Colline Metallifere, Amiata grossetana e Area grossetana e per la Zona Colline dell’Albegna. Il dottor Romani, per il settore Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica, è stato anche referente territoriale per il progetto “Guadagnare salute” (2018 – 2019), oltre ad altri importanti incarichi.

“Dopo la pandemia – ha dichiarato il direttore generale della Asl Toscana sud est Antonio D’Urso – il servizio di Igiene e Sanità pubblica deve tornare a svolgere tutte quelle attività di prevenzione e promozione così importanti per il benessere dei cittadini. Il dottor Romani è un professionista preparato, conosce bene la realtà dove opera e porterà avanti nel migliore dei modi e con rinnovato impegno la collaborazione di tutte le professioni impegnate in questo importante settore”.

“Ringrazio la Direzione aziendale, nella persona del direttore generale D’Urso, per la fiducia accordatami nell’affidamento di questo incarico – ha aggiunto il dottor Romani –, che mi permette di proseguire il lavoro svolto in questi anni. Il ruolo dell’Igiene pubblica è piuttosto ampio e si occupa di numerosi settori e tale molteplicità di interventi richiede esperienza e conoscenza del territorio, che fortunatamente ho potuto maturare nel corso del tempo lavorando nelle varie sedi del territorio senese e grossetano mantenendo una stretta collaborazione con le altre Unità funzionali del Dipartimento della Prevenzione, di cui sono particolarmente felice ed orgoglioso di far parte. Una ‘squadra’ costituita da professionalità di alto livello di preparazione ed esperienza, con le quali si collabora proficuamente con profonda stima e fiducia reciproche, con l’obiettivo di mantenere costante ed ai massimi livelli il soddisfacimento dei bisogni sanitari dei cittadini senza dimenticare le peculiari esigenze delle varie aree geografiche e sociali del territorio”.