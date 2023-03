Festa di Anap Confartigianato: convegno sulla prevenzione delle patologie osteoarticolari

Grosseto. Sabato 18 marzo, alle 10.30, nella sede di Confartigianato Imprese Grosseto, in via Monte Rosa 26, si terrà il convegno dal titolo “La prevenzione delle patologie osteoarticolari e il mantenimento dello stato di benessere“, organizzato in occasione della 20° festa del pensionato Anap di Confartigianato Imprese Grosseto.

Il convegno

Il convegno, che è aperto anche alla partecipazione esterna, sarà curato dal dottor Maurizio Carresi, osteopata e fisioterapista. Seguirà il pranzo sociale al ristorante della Sala Eden, al Bastione Garibaldi, sulle mura Medicee di Grosseto.

Aprirà l’evento Mauro Ciani, segretario generale di Confartigianato Imprese Grosseto, che introdurrà la giornata; seguiranno gli interventi di Renato Amorosi, presidente dell’Anap provinciale; Giovanni Lamioni, presidente di Confartigianato Imprese Grosseto; Fabio Menicacci, segretario generale nazionale dell’Anap; Angiolo Galletti, presidente dell’Anap regionale Toscana.

Saranno presenti inoltre Guido Celaschi, presidente nazionale dell’Anap, e i rappresentanti del direttivo dell’Anap regionale di Arezzo, Pisa, Pistoia e Siena.

Nella foto, da sinistra: Renato Amorosi, presidente provinciale dell’Anap, e Guido Celaschi, presidente nazionale dell’Anap.