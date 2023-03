In farmacia una bilancia per le persone con disabilità: accolto l’appello di #solouminuto

Grosseto. A Grosseto le persone con disabilità motoria possono finalmente conoscere il proprio peso senza problemi e, perciò, curarsi meglio. Una bilancia pesapersone, da questa settimana, è attiva e gratuita nella farmacia Severi, la prima azienda medica privata che si è interessata al problema annoso della mancanza – in provincia – di bilance adatte a pesare chi si trova in carrozzina, problema sollevato da #solounminuto.

Dopo l’iniziativa dell’ospedale Misericordia di Grosseto, che qualche mese fa, su sollecitazione di #solounminuto, ha aperto la strada dando il buon esempio, ora anche una farmacia privata, la storica Farmacia Severi sotto i portici di piazza Dante, ha deciso di dotarsi di una bilancia pesapersone adatta anche a chi è sulla sedia a rotelle o, per altre disabilità o patologie, non può gestirsi su una comune bilancia.

A dare notizia con soddisfazione di questo nuovo servizio di pubblica utilità sono i promotori della campagna #solounminuto – comitato di Grosseto – che esattamente due anni fa decisero di sollevare pubblicamente il problema della difficoltà per le persone fragili e diversamente abili di compiere un gesto semplice eppure molto importante per la propria salute come tenere sotto controllo il proprio peso. La lettera aperta fu inviata ai vertici della Asl Toscana Sud-Est, agli studi medici privati, alle farmacie comunali e private e all’Ordine dei Farmacisti, all’assessorato alle politiche sociali del Comune di Grosseto e alla stampa per sensibilizzare su un problema molto sentito.

Anche questo infatti è un modo di abbattere una barriera, coerentemente con lo spirito di #solounminuto, campagna gentile di sensibilizzazione ed educazione per superare tutti quelli ostacoli che rendono più complicata la vita alle persone fragili e diversamente abili: autonomia ed accessibilità sono tra gli obiettivi del progetto.

“Sono molto contenta che a distanza di tempo il nostro appello continui a dare frutti – dichiara Lorella Ronconi, depositaria del marchio #solounminuto e ideatrice della campagna nazionale che a ottobre scorso ha compiuto cinque anni –. Ringrazio i dottori Alessandra e Andrea Severi, titolari della farmacia, per la speciale sensibilità dimostrata. Ritengo che il nuovo servizio che la farmacia mette a disposizione sarà molto utilizzato anche perché le persone potranno sostare negli stalli per disabili in piazza Duomo e raggiungere comodamente la farmacia senza incontrare neanche uno scalino”.

“Fino allo scorso anno – afferma Lorella – le persone disabili erano costrette a pesarsi alle bilance di ingrossi di frutta e verdura o a quelle dei veterinari. La maggior parte a non pesarsi affatto, affrontando le cure con il peso a caso.”

I titolari sono orgogliosi di essere i primi ad offrire questo servizio alla comunità in modo totalmente gratuito. “Da oggi – afferma la dottoressa Alessandra Severi – è possibile utilizzare una bilancia pesapersone professionale per tutti coloro che hanno un problema motorio permanente o momentaneo. Questo investimento nasce da un’idea di Lorella Ronconi. Ci è sembrato giusto offrire questa opportunità a chi necessita di cure o migliorie per la propria salute”.

“Ricordo – continua la dottoressa – che il controllo del peso è fondamentale per patologie come il diabete, l’obesità e le disfunzioni tiroidee, patologie spesso associate a una condizione di invalidità. Ma la platea potenziale è ancora più ampia: pensiamo alle persone che hanno poco equilibrio, a chi sta facendo un percorso riabilitativo e a chi ha piccoli disagi motori momentanei”.

“Grati alla farmacia Severi, vi salutiamo pronti per la prova costume in attesa dell’estate!”, dichiara il team di #solouminuto.