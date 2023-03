Festa della donna: i centri trasfusionali regalano una mimosa a tutte le donatrici

Grosseto. Mercoledì 8 marzo, in occasione della festa della donna, anche i centri trasfusionali della Asl Toscana sud est promuovono iniziative dedicate alle proprie donatrici. L’obiettivo è quello di favorire non solo l’accesso ai donatori tradizionali, ma soprattutto ad avvicinare alla donazione nuove persone.

I centri dell’area a grossetana coloreranno le proprie sale donazioni con addobbi in rosa e in giallo e a tutte le donatrici sarà offerta la mimosa messa disposizione dalle associazioni di volontariato.

“Le donazioni di sangue e plasma sono in linea con quelle effettuate lo scorso anno – commenta il dottor Pietro Pantone, direttore di Immunoematologia e Medicina trasfusionale della Asl Toscana Sud est –. Ancora una volta faccio un appello per aumentare in modo significativo le donazioni di plasma in quanto i farmaci plasmaderivati, tutti salvavita, continuano a scarseggiare in tutto il territorio nazionale. Approfitto per ringraziare e augurare una buona festa a tutte le donatrici e a tutti i donatori che periodicamente fanno visita ai nostri centri trasfusionali dedicando il loro prezioso tempo. Ringrazio anche tutte le associazioni di volontariato, che con il loro lavoro, contribuiscono a raggiungere gli elevati livelli attuali. Un augurio particolare di una buona festa della donna anche a tutte le direttrici e alle operatrici dei nostri centri trasfusionali”.

Tutte le informazioni per diventare donatori al link del sito aziendale della Asl Toscana sud est: https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/donare-il-sangue-e-plasma

I centri trasfusionali della Asl Toscana sud est

Provincia di Grosseto

Centro trasfusionale di Grosseto – Ospedale Misericordia (tel. 0564.485235)

Centro trasfusionale ospedale di Castel del Piano (tel. 0564.914674)

Centro trasfusionale si Massa Marittima/Follonica (tel. 0566.909292)

Centro trasfusionale di Orbetello/Manciano/Pitigliano (tel. 0564.866129)