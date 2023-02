Un nuovo quadro nel reparto della mammografia: è stato dato da Insieme in Rosa

Grosseto. La sala di attesa della mammografia dell’ospedale Misericordia di Grosseto si abbellisce con un quadro dedicato alle donne che stanno affrontando una malattia oncologica: “Armonia in Rosa“, a opera di Marcella Bianciardi.

Un’iniziativa nata alla Casa Rossa di Castiglione della Pescaia durante l’esposizione delle sue creazioni: una mostra inserita fra gli eventi di Insieme in Rosa onlus, associazione che si occupa della prevenzione, diagnosi e cura del tumore.

“Di solito doniamo strumenti di diagnostica – afferma Donatella Guidi, presidente di Insieme in Rosa –, questo quadro però ci fa molto piacere perché pensiamo che anche lo spirito vada curato, specialmente in una sala d’aspetto in cui si vivono tante tensioni. Insomma, ci è sembrato il quadro giusto nel posto giusto“.

Il quadro

Bianciardi è nata Porto Santo Strfano, ma vive a Grosseto, da due anni si dedica alle mostre con finalità benefiche. Il dono di ieri mattina è simbolicamente rivolto a tutte le donne che ogni giorno affrontano la malattia.

“Ho voluto creare la linea ‘Armonia’ cercando delle pose dolci, tenere – afferma Bianciardi –, non il solito nudo che potrebbe preoccupare una donna in attesa di terapie. Questo mi è sembrato perfetto per l’occasione“.

Presente, insieme al personale sanitario, Michele Dentamaro, direttore dell’ospedale Misericordia: “Questo rappresenta un ulteriore momento di vicinanza dell’associazione Insieme in Rosa che ringrazio – afferma Dentamaro -, così come ringrazio anche tutti gli operatori per il lavoro che svolgono quotidianamente per il benessere dei cittadini”.