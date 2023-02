I servizi messi in campo per i cittadini: incontro tra Coeso e Comune al Polo universitario

Grosseto. Un incontro operativo, per ricapitolare i servizi e le attività che il Coeso Società della Salute mette in campo su Grosseto, promosso dall’amministrazione comunale.

Si è tenuto oggi, lunedì 27 febbraio, al Polo universitario grossetano, l’evento di presentazione dei servizi e delle prestazioni, curato dal personale del Coeso, e al quale hanno partecipato i dipendenti del Comune di Grosseto e alcuni studenti degli istituti superiori del territorio con indirizzi di studio dedicati al sociale: il liceo “Rosmini” di Grosseto e l’Isis di Follonica, indirizzo Servizi per la sanità e l’assistenza sociale di Follonica.

“Abbiamo voluto organizzare questo momento di scambio – spiega Sara Minozzi, assessore al sociale del Comune di Grosseto – per far sì che tutti i cittadini che si rivolgono ai nostri uffici possano essere indirizzati correttamente nel sistema di servizi sociali, socio assistenziali e socio sanitari presenti sul territorio. Abbiamo voluto coinvolgere anche le scuole, perché crediamo che anche i più giovani debbano essere informati sulle prestazioni a disposizione di tutti, che spesso garantiscono la possibilità di esercitare i propri diritti di cittadinanza”.

I servizi del Coeso

Sono numerosi, infatti, i servizi che il Coeso mette in campo per i venti Comuni consorziati dell’Area socio sanitaria Amiata grossetana, Colline Metallifere e grossetana. “Il Coeso Società della Salute – dichiara Tania Barbi, direttrice del Coeso Società della Salute – interpreta il concetto di salute in un’accezione che va oltre quello di sanità, associandovi una condizione di benessere fisico, psichico e sociale che si può ottenere solo con una visione unitaria e integrata dei bisogni della comunità locale e dei servizi rivolti ai cittadini. Ai servizi garantiti per tutti si aggiungono poi alcune progettualità particolari definite con i singoli Comuni nel contratto annuale di servizio. Si tratta di attività che spesso rientrano anche in finanziamenti particolari: europei, nazionali, regionali”.

Sono circa 4500, ogni anno, i cittadini Grosseto che si rivolgono al Coeso Società della Salute. Di questi, oltre 3mila vengono presi in carico, ovvero inseriti in percorsi di assistenza personalizzata, che prevedono la possibilità di ricevere servizi e prestazioni di vario genere – dall’assistenza domiciliare, per fare un esempio, ai contributi economici; dai percorsi di supporto alla genitorialità alle prestazioni per le persone con disabilità -, mentre circa 1500 persone ottengono informazioni per l’accesso ad altri servizi pubblici o partecipano a progetti particolari, come quello contro le truffe o l’attività educativa di strada per ragazzi, che non prevedono la presa in carico.

All’incontro hanno preso parte l’assessore Sara Minozzi, l’assessore alla cultura Luca Agresti, la dottoressa Barbi e il personale del Coeso che ha illustrato i servizi: Elisabetta Mori, dirigente dell’unità funzionale servizi socio assistenziali, e le posizioni organizzative Pierpaolo Giorgi, Claudia D’Angelo, Monica Matino, Andrea Solimeno e Massimiliano Marcucci.