La Farmaceutica territoriale si trasferisce: ecco dove è la nuova sede

Grosseto. Nuova sede per la Farmaceutica territoriale di Grosseto, trasferita nei locali che prima ospitavano il Cup, al piano 1 dell’ospedale Misericordia.

Le attività, che dalla sede di via Genova sono state ricollocate all’interno dell’ospedale, interessano pazienti, caregiver e incaricati delle associazioni di volontariato, per quanto concerne l’erogazione diretta di farmaci, dispositivi medici, ausili, integratori dietetici e nutrizione clinica.

“La scelta di integrare il servizio dentro l’ospedale nasce per garantire una maggiore prossimità, per esempio ai cittadini che si muovo con i mezzi pubblici, e per una gestione ottimale del personale impegnato nell’attività farmaceutica”, commenta il dottor Fabio Lena, direttore del dipartimento di Politiche del farmaco della Asl Toscana sud est.