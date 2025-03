Maltempo, il Pd: “Il Governo Meloni favorisce assicurazioni e danneggia imprese”

“Lo avevamo detto e lo ripetiamo: l’unica norma varata dal Governo Meloni contro il dissesto idrogeologico, dopo aver tagliato le risorse e avere accumulato continui ritardi sui risarcimenti, è stata quella di costringere le imprese ad assicurarsi. Tra pochi giorni, entro fine marzo, scadono infatti i termini per stipulare le polizze. Avevamo chiesto più tempo, ma le nostre proposte sono state bocciate: adesso solamente un intervento urgente del Governo può posticiparne l’entrata in vigore”: è quanto dichiarano i capogruppo Pd in Commissione Ambiente e Bilancio di Montecitorio, Marco Simiani ed Ubaldo Pagano.

“Una proroga è infatti necessaria. L’assicurazione presenta un quadro normativo non chiaro sull’entità dei costi e sulla definizione delle calamità per cui sono realmente previsti i risarcimenti. Si rischia in questo caso di avere tariffe imposte dalle assicurazioni e una discrezione troppo soggettiva sulla copertura rispetto ai singoli eventi catastrofali. E’ necessario che sia lo Stato, nel rispetto del principio di libera concorrenza, a definire uno standard comune di ‘polizza base’ poi integrabile con le necessità delle singole aziende. Vanno poi previste norme specifiche per la cooperazione ed il settore no profit. Senza questi accorgimenti l’assicurazione diviene soltanto una tassa ai danni delle imprese che solleva il Governo da ogni responsabilità sulla gestione del territorio”: concludono Simiani e Pagano.